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    • Spor
    • 16.12.2022 12:48
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    • 16.12.2022 13:23
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    Dünya Kupası’nda format krizi! FIFA’yı şike korkusu sardı: Arsene Wenger’den değişiklik sinyali

    Son dakika haberi... Tarihte ilk kez ABD, Kanada ve Meksika olmak üzere 3 ülkenin ortaklaşa düzenleyeceği 2026 Dünya Kupası, FIFA’nın aldığı karar nedeniyle 32 yerine 48 takımla yapılacak. 16 grupta 3’er takımın yer alacağı turnuvada ilk iki takım üst tura çıkacak ve kalan 32 takım eleme maçlarını oynayacak. Katar’da son yılların en heyecanlı turnuvasını izleyen FIFA yetkilileri, yeni formatla grup maçlarının sıkıcı olacağı ve şike olabileceği korkusuna kapıldı. FIFA’da Gelişim Direktörlüğü yapan Arsene Wenger, yeni kararın gözden geçirileceğini söyledi…

    Muhammed Güneroğlu
    takvim.com.tr
    Dünya Kupası’nda şike korkusu! Format değişiyor

    Birçok eski futbolcu, teknik adamlar ve taraftarlar Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın turnuva tarihinin en heyecanlı organizasyonu olduğunu dile getirdi. Grup aşamasında yaşanan kıyasıya rekabet, eleme bölümünde de doyasıya devam etti. FIFA yetkileri, daha önce aldığı kararla 2026 Dünya Kupası'nda formatı değiştirmişti. ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyeceği turnuvada 32 takım yerine 48 ekip yer alacak ve gruplarda 16 grupta 3'er takım bulunacak.

    'ÖLÜ MAÇLAR' DOĞURABİLİR
    3'er takımlı gruplarda, ekiplerin maçları kaybetmemek için savunma odaklı oynamasından şüpheleniyor ve FIFA, bu turnuvanın 'ölü maçlar' doğuracağından korkuyor. 4'er takımlı 8 gruptan oluşan Katar'daki Dünya Kupası'nın çok dramatik ve heyecanlı sonuçlar doğurduğunu gören FIFA'nın yeni formata geçileceğini açıkladığı için pişmanlık duyduğu Avrupa basınında yer alıyor.

    'GRUPLAR SIKICI OLACAK' KORKUSU
    Daha önce defalarca denenmiş şu anki formatla milyonlarca futbolseverin büyülendiği belirtilirken, FIFA'nın yeni turnuvada her şeyi alt üst etme olasılığıyla karşı karşıya olduğu çiziliyor. Grup aşamasının süreceği iki haftanın sıkıcı olacağı korkusu göz önünde bulundurulmaya başlandı. Takımların güçlü rakiplerle karşılaşmaktan kaçınmak için maçları kendilerine göre ayarlamaları ve sportmenlik dışı davranacağından endişe duyuluyor.

        1 PUAN GRUPTAN ÇIKARIYOR
        FIFA'nın korkularından biri; üçlü grupta yer alan bir takımın gruptan çıkması için sadece 1 puanın yetebilecek olması… Bu durumun maçlarda takımların savunma ağırlıklı planlarla yer alacağı ve kazanmak için değil kaybetmeme adına sahada olacağını düşündürüyor.

        FIFA ŞİKEDEN KORKUYOR!
        FIFA, iki takımın her ikisi için de olumlu bir sonuç tasarlayabileceği, üçüncü grup takımının gruptan çıkmasını ortadan kaldırabilecek uydurma sonuçların olasılığından endişe duyduklarını kabul etti. FIFA Başkan Yardımcısı Victor Montagliani'nin, "Bu gündeme getirilen bir konu" dediği öğrenildi.


        FIFA Başkan Yardımcısı Victor Montagliani

        ARSENE WENGER: DEĞİŞİKLİK OLABİLİR
        FIFA Gelişim Direktörü Arsene Wenger'in, gruplarda üçlü takımın yer alacağı formatın değişebileceği sinyalini de açıkça verdi. Fransız efsane, "16 tane 3'lü grup yerine, 4 takımlı 12 grup veya 6 takımlı 8 grup yer alabilir" şeklinde görüş belirtti. Wenger, kararı kendisinin değil FIFA Konseyi'nin vereceğini de sözlerine ekledi.


        FIFA Gelişim Direktörü Arsene Wenger

        İŞTE EV SAHİPLİĞİ YAPACAK ŞEHİRLER
        2026'da düzenlenecek Dünya Kupası, tarihte ilk kez üç ülke tarafından düzenlenecek. Maçların oynanacağı şehirler ise geçtiğimiz günlerde açıklanmıştı. Turnuva Kanada'nın Vancouver ve Toronto şehirlerinde, Meksika'nın Monterrey, Guadalajara ve Mexico City şehirlerinde oynanacak.

        Amerika Birleşik Devletleri ise Seattle, San Francisco Körfez Bölgesi, Los Angeles, Dallas, Houston, Kansas City, Atlanta, Miami, Philadelphia, New York ve Boston'da maçlara ev sahipliği yapacak.

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        Haberler Spor Dünya Kupası’nda format krizi! FIFA’yı şike korkusu sardı: Arsene Wenger’den değişiklik sinyali
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