1 PUAN GRUPTAN ÇIKARIYOR

FIFA'nın korkularından biri; üçlü grupta yer alan bir takımın gruptan çıkması için sadece 1 puanın yetebilecek olması… Bu durumun maçlarda takımların savunma ağırlıklı planlarla yer alacağı ve kazanmak için değil kaybetmeme adına sahada olacağını düşündürüyor.

FIFA ŞİKEDEN KORKUYOR!

FIFA, iki takımın her ikisi için de olumlu bir sonuç tasarlayabileceği, üçüncü grup takımının gruptan çıkmasını ortadan kaldırabilecek uydurma sonuçların olasılığından endişe duyduklarını kabul etti. FIFA Başkan Yardımcısı Victor Montagliani'nin, "Bu gündeme getirilen bir konu" dediği öğrenildi.



FIFA Başkan Yardımcısı Victor Montagliani

ARSENE WENGER: DEĞİŞİKLİK OLABİLİR

FIFA Gelişim Direktörü Arsene Wenger'in, gruplarda üçlü takımın yer alacağı formatın değişebileceği sinyalini de açıkça verdi. Fransız efsane, "16 tane 3'lü grup yerine, 4 takımlı 12 grup veya 6 takımlı 8 grup yer alabilir" şeklinde görüş belirtti. Wenger, kararı kendisinin değil FIFA Konseyi'nin vereceğini de sözlerine ekledi.