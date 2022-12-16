Birçok eski futbolcu, teknik adamlar ve taraftarlar Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın turnuva tarihinin en heyecanlı organizasyonu olduğunu dile getirdi. Grup aşamasında yaşanan kıyasıya rekabet, eleme bölümünde de doyasıya devam etti. FIFA yetkileri, daha önce aldığı kararla 2026 Dünya Kupası'nda formatı değiştirmişti. ABD, Meksika ve Kanada'nın ortaklaşa düzenleyeceği turnuvada 32 takım yerine 48 ekip yer alacak ve gruplarda 16 grupta 3'er takım bulunacak.
'ÖLÜ MAÇLAR' DOĞURABİLİR
3'er takımlı gruplarda, ekiplerin maçları kaybetmemek için savunma odaklı oynamasından şüpheleniyor ve FIFA, bu turnuvanın 'ölü maçlar' doğuracağından korkuyor. 4'er takımlı 8 gruptan oluşan Katar'daki Dünya Kupası'nın çok dramatik ve heyecanlı sonuçlar doğurduğunu gören FIFA'nın yeni formata geçileceğini açıkladığı için pişmanlık duyduğu Avrupa basınında yer alıyor.
'GRUPLAR SIKICI OLACAK' KORKUSU
Daha önce defalarca denenmiş şu anki formatla milyonlarca futbolseverin büyülendiği belirtilirken, FIFA'nın yeni turnuvada her şeyi alt üst etme olasılığıyla karşı karşıya olduğu çiziliyor. Grup aşamasının süreceği iki haftanın sıkıcı olacağı korkusu göz önünde bulundurulmaya başlandı. Takımların güçlü rakiplerle karşılaşmaktan kaçınmak için maçları kendilerine göre ayarlamaları ve sportmenlik dışı davranacağından endişe duyuluyor.