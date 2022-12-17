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    • Spor
    • 17.12.2022 13:37
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    • 17.12.2022 13:43
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    Dünya Kupası finali öncesi Fransa karıştı! Karim Benzema bombası patladı: İpler koptu Macron devrede

    Dünya Kupası'nın son şampiyonu Fransa unvanını korumak için pazar günü Messi'li Arjantin karşısına çıkacak. Fransa cephesinden ise son günlerde hiç olumlu haberler gelmiyor. 5-6 futbolcusunun rahatsızlık veya sakatlık yaşadığı belirtilen Fransa'da gündeme Karim Benzema bombası da düştü...

    Muhammed Güneroğlu
    takvim.com.tr
    Dev final öncesi Fransa karıştı! İpler koptu Macron devrede

    Dünya Kupası başlamadan bir gün önce sakatlanan Karim Benzema kadrodan çıkarılmıştı. Fransız basını, hem Teknik Direktör Deschamps'ın hem de futbolcuların sevmediğini iddia ettiği Ballon d'Or'lu golcünün gidişine sevindiğini duyurdu! Son iddia ise şöyle: Deschamps ile Benzema'nın arasındaki ipler koptu.

    DESCHAMPS SORUYU YANITLAMADI!
    Dünya Kupası başlamadan 1 gün önce sakatlık geçiren Karim Benzema kadrodan çıkarılmıştı. Yerine ise cesur bir kararla başka bir isim çağırılmamış ve eldeki oyuncularla yola devam edilmişti. Fransa finale kadar çıkınca gazetecilerin aklına Karim Benzema geldi.

    Henüz birkaç ay önce Ballon d'Or ödülünü kazanan Benzema'nın final maçı kadrosunda yer alma hakkı olduğu hatırlatıldı. Deschamps'a "Benzema iyileşti ve Real Madrid ile uzun süredir idmanlara katılıyor. Final maçında Benzema'yı görebilir miyiz?" konusu soruldu. Deschamps'ın ise cevabı çok çarpıcıydı: "Sıradaki soruya geçelim."

        L'EQUİPE'TEN ÇARPICI İDDİA
        Fransa'nın en prestijli gazetesi L'Equipe'in duyurduğu habere göre takım arkadaşları Benzema'yı hiç sevmiyor ve 35 yaşındaki futbolcunun sakatlığına içten içe sevindiler...

        SEBEBİ VALBUENA!
        Benzema, milli takımdan eski arkadaşı Mathieu Valbuena ile başı belaya girmişti. Valbuena'ya Haziran 2015'te şantaj yaptığı ortaya çıkan Benzema milli formayı kaybetmişti. Yıldız golcü milli formaya 2021'de dönmüştü.

        MARCA'YA GÖRE DAVETİYE GİTTİ
        İspanyol basınından Real Madrid'e yakınlığıyla bilinen Marca'nın haberine göre; Fransa Futbol Federasyonu, Benzema'yı final maçını izlemesi için davet etti. Ancak Benzema teklifi kabul etmedi...

            MACRON DEVREYE GİREBİLİR!
            Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un da Benzema için devreye girebileceği bile söyleniyor. Macron'un yıldız golcüyü Katar'a beklediği ifade ediliyor.

            MADALYA ALACAK
            Benzema turnuvada 1 dakikada bile oynamamasına rağmen altın veya gümüş madalya kazanacak Fransa'nın madalyasını takmaya hakkı bulunuyor.

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