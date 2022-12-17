Dünya Kupası finali öncesi Fransa karıştı! Karim Benzema bombası patladı: İpler koptu Macron devrede

Dünya Kupası başlamadan bir gün önce sakatlanan Karim Benzema kadrodan çıkarılmıştı. Fransız basını, hem Teknik Direktör Deschamps'ın hem de futbolcuların sevmediğini iddia ettiği Ballon d'Or'lu golcünün gidişine sevindiğini duyurdu! Son iddia ise şöyle: Deschamps ile Benzema'nın arasındaki ipler koptu.
DESCHAMPS SORUYU YANITLAMADI!
Dünya Kupası başlamadan 1 gün önce sakatlık geçiren Karim Benzema kadrodan çıkarılmıştı. Yerine ise cesur bir kararla başka bir isim çağırılmamış ve eldeki oyuncularla yola devam edilmişti. Fransa finale kadar çıkınca gazetecilerin aklına Karim Benzema geldi.
Henüz birkaç ay önce Ballon d'Or ödülünü kazanan Benzema'nın final maçı kadrosunda yer alma hakkı olduğu hatırlatıldı. Deschamps'a "Benzema iyileşti ve Real Madrid ile uzun süredir idmanlara katılıyor. Final maçında Benzema'yı görebilir miyiz?" konusu soruldu. Deschamps'ın ise cevabı çok çarpıcıydı: "Sıradaki soruya geçelim."