Dünya Kupası finali öncesi Fransa karıştı! Karim Benzema bombası patladı: İpler koptu Macron devrede

Dünya Kupası başlamadan bir gün önce sakatlanan Karim Benzema kadrodan çıkarılmıştı. Fransız basını, hem Teknik Direktör Deschamps'ın hem de futbolcuların sevmediğini iddia ettiği Ballon d'Or'lu golcünün gidişine sevindiğini duyurdu! Son iddia ise şöyle: Deschamps ile Benzema'nın arasındaki ipler koptu.