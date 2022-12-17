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    Lionel Messi 49. finaline Dünya Kupası’nı kaldırmak için çıkacak

    Kariyerinde toplam 48 final maçına çıkan Messi, yarın 49. finaline Dünya Kupası’nı kaldırmak için çıkacak. Daha önceki 48 finalin 30’unu kazanan Messi, kariyerindeki tek eksik olan Dünya Kupası’nı da kazanmak istiyor.

    Messi 49.finaline çıkacak

    Tüm futbolcuların rüyası final oynamak... Arjantin'in süper starı Lionel Messi bunu daha önce 48 kere başarmış durumda, Lionel Messi yarınki Dünya Kupası finaliyle 49. final maçına çıkacak. 2005'te U20 Dünya Kupası'nın finali ilkiydi ve Arjantin Messi'nin iki golüyle Nijerya'yı 2-1 yenmişti. İspanya Süper Kupası'nda 11 sezondaki 19 maçı bir kenara bırakırsak diğer finallerin hepsi tek maçtı. Ve Messi'nin takımları bu 48 final maçının 30'unu kazandı. Ancak yarınki final Lionel Messi'nin kariyerindeki en önemli final olacak. Zira bu Messi'nin son Dünya Kupası ginali olacak. 2014'te yapılan Dünya Kupası'nda Almanya'ya finalde kaybeden Messi, ayağına kadar gelen bu fırsatı değerlendirerek kariyerine Dünya Kupası Şampiyonluğu'nu da eklemek istiyor. Zira Dünya Kupası, Messi'nin kariyerindeki tek eksik olan kupa olarak dikkat çekiyor.



    SON İDMANA ÇIKMADI
    Küçük bir adale problemi yaşayan Messi, Arjantin'in dünkü idmanına çıkmadı. Ancak Messi final maçında forma giyebilecek.

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    Haberler Spor Lionel Messi 49. finaline Dünya Kupası’nı kaldırmak için çıkacak
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