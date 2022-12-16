Son dans! 22 yıl önce anlatmış: İşte Messi'nin kaybetmemem gereken dediği tek şey

ALÇAK GÖNÜLLÜ OLMAK…

Hatırlanacağı üzere Hollanda ile oynadıkları maçta Lionel Messi ile Türkiye'de Beşiktaş forması giyen Wout Weghorst arasında gerilim yaşanmıştı. Weghorst yaptığı açıklamada Messi'nin kendisine hakaret ettiğini dile getirirken, Arjantinli oyuncu ise Hollandalı futbolcular tarafından tahrik edildiği görüşündeydi. Messi'nin alçak gönüllü olmak sorusuna yıllar önce, "İnsanın asla kaybetmemesi gereken şey" cevabını verdiği görülüyor.