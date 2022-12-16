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    • Spor
    • 16.12.2022 14:40
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    • 16.12.2022 14:48
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    Son dans! 22 yıl önce anlatmış: İşte Messi'nin kaybetmemem gereken dediği tek şey

    2022 Dünya Kupası Finali için geri sayım başladı. Fransa ile Arjantin 18 Aralık Pazar günü saat 18.00'de şampiyonluk için savaşacak. Sakatlığı bulunan Tangocuların yıldızı Lionel Messi’nin dev karşılaşmada oynayıp oynamayacağı merak edilirken Arjantin’in süper yıldızı sahaya çıkmak ve yıllar önce kurduğu hayale ulaşmayı hedefliyor.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Son dans: Messi 22 yıl önce anlatmış! İşte o sözler...

    2022 Dünya Kupası'nda 18 Aralık Pazar günü saat 18.00'de Fransa ile Arjantin karşı karşıya gelecek. Paris Saint Germain ve Arjantin'in süper yıldızı Lionel Messi'nin dev finalde oynayıp oynayamayacağı merak konusu. Sol arka adalesinde sakatlığı bulunan yıldız oyuncu sahaya çıkmak ve yıllar önce kurduğu hayale ulaşmayı hedefliyor.

    YILLAR ÖNCE AÇIKLADI
    Kulüp takımlarıyla başarıdan başarıya koşan ancak; milli takım ile üst düzey bir başarı elde edemediği gerekçesiyle eleştirilere maruz kalan Messi, henüz 13 yaşındayken verdiği röportajda hayallerini anlatmış ve aslında bugünlere de ışık tutmuştu.

    ARJANTİN MİLLİ TAKIMI'NDA OYNAMA HEDEFİ…
    Leo Messi, 3 Eylül 2000 tarihinde yapılan röportajda hayalinin ne olduğu sorusuna, "Arjantin Milli Takımı'nda oynamak" şeklinde bir yanıt vermişti. Messi bu hayaline kavuştu. Hatta, Arjantin Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda şampiyon olmaya da bir adım uzaklıkta.

        ALÇAK GÖNÜLLÜ OLMAK…
        Hatırlanacağı üzere Hollanda ile oynadıkları maçta Lionel Messi ile Türkiye'de Beşiktaş forması giyen Wout Weghorst arasında gerilim yaşanmıştı. Weghorst yaptığı açıklamada Messi'nin kendisine hakaret ettiğini dile getirirken, Arjantinli oyuncu ise Hollandalı futbolcular tarafından tahrik edildiği görüşündeydi. Messi'nin alçak gönüllü olmak sorusuna yıllar önce, "İnsanın asla kaybetmemesi gereken şey" cevabını verdiği görülüyor.

        MBAPPE İLE RAKİP OLACAK
        Katar'daki Dünya Kupası ile birlikte milli takım kariyerini noktalamaya hazırlanan Messi, finali kupa ile yapmak istiyor. Aynı zamanda bu final, PSG'den takım arkadaşı olan Kylian Mbappe ile Lionel Messi'yi de karşı karşıya getirecek maç olarak kayıtlara geçecek.

        MESSI'NİN RÖPORTAJINDAN FLAŞ YANITLARI
        İdolün:         İki kişi var; babam Jorge ve vaftiz babam Claudio…

        Takım: Newell's Old Boys

        Hobi: Müzik dinlemek

        Sevdiği müzik türü: Klasik müzik ve cumbia

        Film: Bebek Firarda

        Futbol dışında sevdiği spor: Hentbol

        Model: Nicole Neumann

        Yemek: Soslu tavuk

        Hedefi: Liseyi bitirmek

        Üzüntü: Büyükannesini kaybetmesi

        Mucize: Newell's formasıyla Arjantin Birinci Ligi'nde oynamak

        Hatıra: Büyükannesinin onu ilk kez futbol oynamaya götürmesi

        Hayali: Arjantin Milli Takımı'nda oynamak

        Alçak gönüllülük: İnsanın asla kaybetmemesi gereken şey

        Newell's Old Boys ne ifade ediyor: Her şeyi
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