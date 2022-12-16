Son dans! 22 yıl önce anlatmış: İşte Messi'nin kaybetmemem gereken dediği tek şey

2022 Dünya Kupası'nda 18 Aralık Pazar günü saat 18.00'de Fransa ile Arjantin karşı karşıya gelecek. Paris Saint Germain ve Arjantin'in süper yıldızı Lionel Messi'nin dev finalde oynayıp oynayamayacağı merak konusu. Sol arka adalesinde sakatlığı bulunan yıldız oyuncu sahaya çıkmak ve yıllar önce kurduğu hayale ulaşmayı hedefliyor.
YILLAR ÖNCE AÇIKLADI
Kulüp takımlarıyla başarıdan başarıya koşan ancak; milli takım ile üst düzey bir başarı elde edemediği gerekçesiyle eleştirilere maruz kalan Messi, henüz 13 yaşındayken verdiği röportajda hayallerini anlatmış ve aslında bugünlere de ışık tutmuştu.
ARJANTİN MİLLİ TAKIMI'NDA OYNAMA HEDEFİ…
Leo Messi, 3 Eylül 2000 tarihinde yapılan röportajda hayalinin ne olduğu sorusuna, "Arjantin Milli Takımı'nda oynamak" şeklinde bir yanıt vermişti. Messi bu hayaline kavuştu. Hatta, Arjantin Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda şampiyon olmaya da bir adım uzaklıkta.