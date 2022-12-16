Galatasaray'da Monchi belası hortladı! Nelsson için ucuz teklif

Sezon başında Marcao'yu 12 milyon Euro gibi bir bedelle piyasanın çok altında bir fiyata kapan Sevilla yine Galatasaray'ın kapısına geldi. Yaz transfer döneminin sonlarında Victor Nelsson için de 12 milyon Euro öneren Sportif Direktör Monchi bu kez fiyatı 15 milyona yükseltti.
SEVİLLA, NELSSON'DAN VAZGEÇEMİYOR
Tutto Mercato Web'in haberine göre; Sevilla, Victor Nelsson için Galatasaray'ı yeniden rahatsız etti. Sezon başında Marcao'yu 12 milyon Euro'ya alarak sarı-kırmızılı ekibi zarara uğratan Sevilla, Nelsson'dan vazgeçemiyor.
Sevilla Sportif Direktörü Monchi, Marcao transferinde önce Brezilyalı oyuncunun menajerini ikna etmişti. Sevilla'ya gitmeyi kafasına koyan Marcao yüzünden 20 milyon Euro olması gereken bedel 12 milyon Euro'ya inmişti.
Aynı taktiği Victor Nelsson üzerinde de uygulayan Monchi, Galatasaray kulübünün sert tepkisiyle karşılaşmıştı. Yaz transfer döneminin son günlerinde Nelsson için 12 milyon Euro önerilmişti ancak yönetim reddetmişti.