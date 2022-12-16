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    • 16.12.2022 23:00
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    Galatasaray'da Monchi belası hortladı! Nelsson için ucuz teklif

    Son dakika Galatasaray transfer haberleri! İspanyol ekibi Sevilla transfer için yine Galatasaray'ın kapısına geldi. Yaz transfer döneminin sonlarında Victor Nelsson için de 12 milyon Euro öneren Sportif Direktör Monchi bu kez fiyatı 15 milyona yükseltti.

    Muhammed Güneroğlu
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Cimbom’un Monchi belası hortladı!

    Sezon başında Marcao'yu 12 milyon Euro gibi bir bedelle piyasanın çok altında bir fiyata kapan Sevilla yine Galatasaray'ın kapısına geldi. Yaz transfer döneminin sonlarında Victor Nelsson için de 12 milyon Euro öneren Sportif Direktör Monchi bu kez fiyatı 15 milyona yükseltti.

    SEVİLLA, NELSSON'DAN VAZGEÇEMİYOR
    Tutto Mercato Web'in haberine göre; Sevilla, Victor Nelsson için Galatasaray'ı yeniden rahatsız etti. Sezon başında Marcao'yu 12 milyon Euro'ya alarak sarı-kırmızılı ekibi zarara uğratan Sevilla, Nelsson'dan vazgeçemiyor.

    Sevilla Sportif Direktörü Monchi, Marcao transferinde önce Brezilyalı oyuncunun menajerini ikna etmişti. Sevilla'ya gitmeyi kafasına koyan Marcao yüzünden 20 milyon Euro olması gereken bedel 12 milyon Euro'ya inmişti.

    Aynı taktiği Victor Nelsson üzerinde de uygulayan Monchi, Galatasaray kulübünün sert tepkisiyle karşılaşmıştı. Yaz transfer döneminin son günlerinde Nelsson için 12 milyon Euro önerilmişti ancak yönetim reddetmişti.

        TEKLİFİNİ 15 MİLYON EURO'YA YÜKSELTTİ
        Dünya Kupası arasına kadar ligde ve Avrupa'da felaket sonuçlar alan Sevilla, Marcao'nun eski partnerini kadroya katmaya kararlı. İspanyol temsilcisi bu kez teklifini 15 milyon Euro'ya yükseltti.

        25'TEN AŞAĞI SATILMAYACAK
        Galatasaray yönetiminin ise tavrı çok net. Şampiyonluğu çok isteyen Cimbom, Nelsson'u bırakmaya niyetli değil. Danimarkalı yıldızın sözleşmesinde 25 milyon Euro'ya serbest kalır maddesi bulunuyor ve Cimbom bu miktardan aşağı bir fiyata yıldızını bırakmak istemiyor.

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        Haberler Spor Galatasaray'da Monchi belası hortladı! Nelsson için ucuz teklif
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