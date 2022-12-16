Galatasaray'da Monchi belası hortladı! Nelsson için ucuz teklif

Sezon başında Marcao'yu 12 milyon Euro gibi bir bedelle piyasanın çok altında bir fiyata kapan Sevilla yine Galatasaray'ın kapısına geldi. Yaz transfer döneminin sonlarında Victor Nelsson için de 12 milyon Euro öneren Sportif Direktör Monchi bu kez fiyatı 15 milyona yükseltti.