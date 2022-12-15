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    • Spor
    • 15.12.2022 16:44
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    • 15.12.2022 17:02
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    Fenerbahçe'nin başına bir bela daha! Brezilya derken şimdi de Portekiz... Jesus gitti gidecek

    Son dakika Fenerbahçe haberleri... Portekiz'in Dünya Kupası'nda çeyrek finalde elenmesinin ardından gözler Teknik Direktör Fernando Santos'a çevrildi. Avrupa Şampiyonası ve Uluslar Ligi'ni ilk kez kazanan çalıştırıcı unvanı bulunan Santos'un gönderileceği konuşuluyor. Portekiz basını, 68 yaşındaki çalıştırıcının yerine Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve Roma'nın başında bulunan Jose Mourinho'dan birinin gelebileceğini duyurdu.

    takvim.com.tr
    Muhammed Güneroğlu
    Özel | Fenerbahçe’nin başına bir bela daha!

    Gün geçmiyor ki Jorge Jesus'un ismi bir dünya deviyle anılmasın... Tecrübeli hocanın geçtiğimiz hafta Brezilya'nın başına geçeceği konuşuluyordu şimdi ise ülkesine dönüp Portekiz Milli Takımı'nı çalıştıracağı konuşuluyor. Fenerbahçeli taraftarlar ise gelişmeleri yakından izliyor.

    FAS'A ELENEN SANTOS YOLCU
    Portekiz basınından A Bola'nın iddiasına göre; Dünya Kupası'nda çeyrek finalde Fas'a yenilerek elenen milli takımda Fernando Santos ile yollar ayrılacak. 68 yaşındaki çalıştırıcının misyonunu tamamladığı belirtiliyor.

    YA JESUS YA MOURİNHO
    Santos yerine ise iki aday ön plana çıkıyor birisi Jorge Jesus diğeri bir zamanlar dünyanın en iyisi olarak lanse edilen Jose Mourinho...

        MOURİNHO'NUN SÖZLEŞMESİ 2024'TE BİTİYOR
        Mourinho, şu anda Roma'yı çalıştırıyor ve sözleşmesi 3 Haziran 2024'te sona eriyor. Roma'nın başına geçtikten sonra UEFA Konferans Ligi'ni kazanmayı başaran Mou, tarihte bir ilke imza atmıştı. Porto, Chelsea, Inter ve Real Madrid'de muhteşem başarılar elde eden Mou, eskisi kadar formda olmasa da eski karizmasını koruyor.

        Portekiz Futbol Federasyonu'nun teknik direktör hamlesi için sezon sonunu beklemesi de ihtimaller arasında. Çünkü her iki teknik adam da haziran ayında boşa çıkacak.

        ESKİ BEŞİKTAŞLI MOURİNHO'YU İSTİYOR
        Öte yandan Portekizli eski futbolcu Hugo Almeida da Mourinho'yu takımın başında görmenin mutluluk vereceğini ifade etti. Almeida, "Her iki takımı da çalıştırabilir" mesajını da verdi.

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        Haberler Spor Fenerbahçe'nin başına bir bela daha! Brezilya derken şimdi de Portekiz... Jesus gitti gidecek
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