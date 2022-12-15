Fenerbahçe'nin başına bir bela daha! Brezilya derken şimdi de Portekiz... Jesus gitti gidecek

Gün geçmiyor ki Jorge Jesus'un ismi bir dünya deviyle anılmasın... Tecrübeli hocanın geçtiğimiz hafta Brezilya'nın başına geçeceği konuşuluyordu şimdi ise ülkesine dönüp Portekiz Milli Takımı'nı çalıştıracağı konuşuluyor. Fenerbahçeli taraftarlar ise gelişmeleri yakından izliyor.
FAS'A ELENEN SANTOS YOLCU
Portekiz basınından A Bola'nın iddiasına göre; Dünya Kupası'nda çeyrek finalde Fas'a yenilerek elenen milli takımda Fernando Santos ile yollar ayrılacak. 68 yaşındaki çalıştırıcının misyonunu tamamladığı belirtiliyor.
YA JESUS YA MOURİNHO
Santos yerine ise iki aday ön plana çıkıyor birisi Jorge Jesus diğeri bir zamanlar dünyanın en iyisi olarak lanse edilen Jose Mourinho...