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    • Spor
    • 15.12.2022 17:06
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    • 15.12.2022 17:06
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    7 ay sonra bir ilk! Nazım Sangare’den Fenerbahçe’ye güzel haber

    Son dakika Fenerbahçe haberleri... Spor Toto Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe’ye Nazım Sangare’den iyi bir haber geldi. Sarı-Lacivertli futbolcu 7 aylık aradan sonra saha çalışmalara başladı. Antalyaspor’dan transfer edilen futbolcunun şu ana kadar kaçırdığı maç sayısı ise dikkati çekiyor.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Özel | Fenerbahçe’ye güzel haber! 7 ay sonra bir ilk

    Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'ye Nazım Sangare'den iyi bir haber geldi. Sarı-Lacivertli futbolcu 7 aylık aradan sonra saha çalışmalara başladı.

    SANGARE, AYLAR SONRA DÖNDÜ
    Mayıs ayında Nazım Sangare çapraz bağ sakatlığı yaşadı. Haziran ayında Avusturya'da ameliyat edilen Sarı-Lacivertli futbolcu, son gerçekleştirilen antrenmanda takımla çalıştı. 23 Eylül 2020'de Antalyaspor'dan transfer edilen Sangare, ilk sezonu olan 2020-21'de toplam 26 maçta 2 gol kaydetti.

    50 MAÇTA FORMA GİYDİ
    Geçen sezon Fenerbahçe'de toplam 29 karşılaşmada 1636 dakika süre alan Sangare, 1 gol 4 asistlik katkı yaptı. 28 yaşındaki futbolcu bu sezon forma giyemedi. Dönüş hazırlığında olan 1.85 boyundaki futbolcu Fenerbahçe kariyerinde şu ana kadar 50 karşılaşmada oynadı.

    SANGARE'NİN KAÇIRDIĞI MAÇ SAYISI 49
    Fenerbahçe'de 49 maçı kaçıran Nazım Sangare, sakatlıklarla boğuştu. Babası Gineli annesi Türk olan Sangare, 7 kez farklı sebeplerle Sarı-Lacivertli takımdan uzak kaldı. Sangare, üst adale yırtığı, koronavirüs, antrenman eksiği, alt adale sakatlığı ve çapraz bağ problemleri nedeniyle beklenen katkıyı veremedi, istikrar yakalayamadı.

        SÖZLEŞME DURUMU
        Antalyaspor'da başarılı bir görüntü çizen ve daha sonra Fenerbahçe'ye katılan Nazım Sangare, Sarı-Lacivertliler ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı. Sangare'nin Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde sona erecek.

        NAZIM SANGARE'NİN GÜNCEL PİYASA DEĞERİ
        Transfermarkt verilerine göre futbolcuya şu anda 1.1 milyon euro değer biçiliyor. Sangare'nin 2021 yılında ise 2.7 milyon euro olarak gösteriliyordu.

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