7 ay sonra bir ilk! Nazım Sangare’den Fenerbahçe’ye güzel haber

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe'ye Nazım Sangare'den iyi bir haber geldi. Sarı-Lacivertli futbolcu 7 aylık aradan sonra saha çalışmalara başladı.
SANGARE, AYLAR SONRA DÖNDÜ
Mayıs ayında Nazım Sangare çapraz bağ sakatlığı yaşadı. Haziran ayında Avusturya'da ameliyat edilen Sarı-Lacivertli futbolcu, son gerçekleştirilen antrenmanda takımla çalıştı. 23 Eylül 2020'de Antalyaspor'dan transfer edilen Sangare, ilk sezonu olan 2020-21'de toplam 26 maçta 2 gol kaydetti.
50 MAÇTA FORMA GİYDİ
Geçen sezon Fenerbahçe'de toplam 29 karşılaşmada 1636 dakika süre alan Sangare, 1 gol 4 asistlik katkı yaptı. 28 yaşındaki futbolcu bu sezon forma giyemedi. Dönüş hazırlığında olan 1.85 boyundaki futbolcu Fenerbahçe kariyerinde şu ana kadar 50 karşılaşmada oynadı.
SANGARE'NİN KAÇIRDIĞI MAÇ SAYISI 49
Fenerbahçe'de 49 maçı kaçıran Nazım Sangare, sakatlıklarla boğuştu. Babası Gineli annesi Türk olan Sangare, 7 kez farklı sebeplerle Sarı-Lacivertli takımdan uzak kaldı. Sangare, üst adale yırtığı, koronavirüs, antrenman eksiği, alt adale sakatlığı ve çapraz bağ problemleri nedeniyle beklenen katkıyı veremedi, istikrar yakalayamadı.