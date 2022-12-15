7 ay sonra bir ilk! Nazım Sangare’den Fenerbahçe’ye güzel haber

50 MAÇTA FORMA GİYDİ

Geçen sezon Fenerbahçe'de toplam 29 karşılaşmada 1636 dakika süre alan Sangare, 1 gol 4 asistlik katkı yaptı. 28 yaşındaki futbolcu bu sezon forma giyemedi. Dönüş hazırlığında olan 1.85 boyundaki futbolcu Fenerbahçe kariyerinde şu ana kadar 50 karşılaşmada oynadı.