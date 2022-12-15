Gustavo Cuellar'ın maliyeti el yakıyor: Galatasaray’a gelecek mi? İşte takvim.com.tr farkıyla tüm detaylar

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'ın transferde gündemine gelen isimlerden biri olan Gustavo Cuellar'ın maliyeti ortaya çıktı.
AL-HILAL'DE KARİYERİNE DEVAM EDİYOR
Defansif bir orta saha oyuncusu olan Kolombiyalı futbolcu Gustavo Cuellar, Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'de kariyerini sürdürüyor. Brezilya ekiplerinden Vasco da Gama yakın zamanda futbolcuyu kadrosuna katabilmek için önemli hamleler yaptı. Galatasaray'la da anılan futbolcunun yüksek maliyeti transferin askıya alınmasına sebebiyet verdi. Benzer durum Sarı-Kırmızılılar için de geçerli.
FUTBOLCUNUN KAZANCI 3.8 MİLYON DOLAR
Buna göre; Flamengo ve Palmeiras ile de geride bıraktığımız günlerde anılan Gustavo Cuellar'ın Suudi ekibinden aylık 280 bin dolar, yıllık ise 3.8 milyon dolar kazandığı ortaya çıktı. Brezilya ekipleri, kulübü ile de 30 Haziran 2024 tarihine kadar bulunan futbolcunun yaklaşık 6 milyon euro bonservis bedeli nedeniyle de transfere soğuk bakmaya başladı.
KULÜP TARİHİNDE İLK 5'TE
2019'dan beri Al-Hilal ekibinde forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, aynı zamanda Suudi ekibinin en yüksek maaş alan futbolcular listesinde de ilk 5 içinde bulunuyor.
FUTBOLCUNUN SON TALEBİ 4.5 MİLYON DOLAR
Brezilya ekibi Vasco da Gama'nın yöneticilerinden Paulo Bracks, oyuncunun bonservisiyle alınmasının zor olması sebebiyle kiralama seçeneğinin masada olduğunu ifade etti. Ancak; oyuncunun yüksek gelir beklentisi de işleri zorlaştıran etkenlerden biri oldu. Gustavo Cuellar'ın sezon başına yıllık talebi 4.5 milyon dolar seviyesinde. Bu talepten sonra Brezilya kulüplerinin birçoğu Cuellar'ın transferini askıya aldı.