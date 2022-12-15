Gustavo Cuellar'ın maliyeti el yakıyor: Galatasaray’a gelecek mi? İşte takvim.com.tr farkıyla tüm detaylar

FUTBOLCUNUN KAZANCI 3.8 MİLYON DOLAR

Buna göre; Flamengo ve Palmeiras ile de geride bıraktığımız günlerde anılan Gustavo Cuellar'ın Suudi ekibinden aylık 280 bin dolar, yıllık ise 3.8 milyon dolar kazandığı ortaya çıktı. Brezilya ekipleri, kulübü ile de 30 Haziran 2024 tarihine kadar bulunan futbolcunun yaklaşık 6 milyon euro bonservis bedeli nedeniyle de transfere soğuk bakmaya başladı.

KULÜP TARİHİNDE İLK 5'TE

2019'dan beri Al-Hilal ekibinde forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, aynı zamanda Suudi ekibinin en yüksek maaş alan futbolcular listesinde de ilk 5 içinde bulunuyor.