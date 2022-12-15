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    • 15.12.2022 16:06
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    • 15.12.2022 16:22
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    Gustavo Cuellar'ın maliyeti el yakıyor: Galatasaray’a gelecek mi? İşte takvim.com.tr farkıyla tüm detaylar

    Son dakika tranfer haberleri... Galatasaray'ın transferde gündemine gelen isimlerden biri olan Gustavo Cuellar’ın maliyeti ortaya çıktı. Cuellar’ın maliyeti sebebiyle sadece Galatasaray değil, Brezilya kulüpleri de geri adım atmak zorunda kaldı. İşte transfere ilişkin TAKVİM’in yaptığı araştırma ve tüm detaylar…

    Emrah Karalinç
    takvim.com.tr
    Özel | Gustavo Cuellar, Galatasaray’a gelecek mi?

    Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'ın transferde gündemine gelen isimlerden biri olan Gustavo Cuellar'ın maliyeti ortaya çıktı.

    AL-HILAL'DE KARİYERİNE DEVAM EDİYOR
    Defansif bir orta saha oyuncusu olan Kolombiyalı futbolcu Gustavo Cuellar, Suudi Arabistan ekibi Al-Hilal'de kariyerini sürdürüyor. Brezilya ekiplerinden Vasco da Gama yakın zamanda futbolcuyu kadrosuna katabilmek için önemli hamleler yaptı. Galatasaray'la da anılan futbolcunun yüksek maliyeti transferin askıya alınmasına sebebiyet verdi. Benzer durum Sarı-Kırmızılılar için de geçerli.

    FUTBOLCUNUN KAZANCI 3.8 MİLYON DOLAR
    Buna göre; Flamengo ve Palmeiras ile de geride bıraktığımız günlerde anılan Gustavo Cuellar'ın Suudi ekibinden aylık 280 bin dolar, yıllık ise 3.8 milyon dolar kazandığı ortaya çıktı. Brezilya ekipleri, kulübü ile de 30 Haziran 2024 tarihine kadar bulunan futbolcunun yaklaşık 6 milyon euro bonservis bedeli nedeniyle de transfere soğuk bakmaya başladı.

    KULÜP TARİHİNDE İLK 5'TE
    2019'dan beri Al-Hilal ekibinde forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, aynı zamanda Suudi ekibinin en yüksek maaş alan futbolcular listesinde de ilk 5 içinde bulunuyor.

    FUTBOLCUNUN SON TALEBİ 4.5 MİLYON DOLAR
    Brezilya ekibi Vasco da Gama'nın yöneticilerinden Paulo Bracks, oyuncunun bonservisiyle alınmasının zor olması sebebiyle kiralama seçeneğinin masada olduğunu ifade etti. Ancak; oyuncunun yüksek gelir beklentisi de işleri zorlaştıran etkenlerden biri oldu. Gustavo Cuellar'ın sezon başına yıllık talebi 4.5 milyon dolar seviyesinde. Bu talepten sonra Brezilya kulüplerinin birçoğu Cuellar'ın transferini askıya aldı.

        CUELLAR'I İSTEYEN KULÜPLER
        2022 yılında futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen Brezilya kulüpleri arasında Atletico Mineiro, Corinthians, Fluminense, Gremio, Internacional, Santos ve Sao Paulo yer almıştı. Cuellar, Galatasaray ile de sıkça anıldı.

        CİMBOM'DA SON YAPILAN TRANSFERLER
        Galatasaray, hatırlanacağı üzere sezon başı transfer döneminde dikkati çeken hamleler yapmış ve taraftarlarını sevindirmişti. Yapılan yıldız transferlerin maliyetleri de öne çıkmıştı. Örnek olarak; Mauro Icardi 750 bin, Juan Mata 1.9 milyon, Milot Rashica 1.5 milyon, Yusuf Demir 650 bin, Mathias Ross Jensen'in de 400 bin euro kazanacağı ifade edilmişti. Toplamda ise bu oyunculara ödenecek paranın 5.2 milyon euro olacağı bildirilmişti.

        CUELLAR, GALATASARAY'A GELECEK Mİ?
        Galatasaray açısından Cuellar'ın transferi çıkmazda. Oyuncunun kiralanması yönündeki opsiyonun masada olup olmayacağı ise yönetim ve teknik direktör Okan Buruk'un inisiyatifinde olacak. Okan Buruk özellikle devre arasındaki transferlere yüksek maliyet ödenmesine sıcak bakmıyor. Futbolcu bu sezon Al Hilal ekibinde 6 maçta oynadı ve skora katkı yapamadı. Futbolcunun Al-Hilal'den ayrılmak istediği biliniyor.

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