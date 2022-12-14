Galatasaray’da kadro netleşiyor! İcardi’nin yerine 2 alternatif: Ne Gomis ne Seferovic

Dünya Kupası arasına 3 galibiyetle formda şekilde giren Galatasaray'da, yaşanan sakatlıklar moralleri bozmuştu. Oliveira, Icardi ve Yunus Akgün'ün sakatlıkları teknik heyetin canını sıkmıştı.
OLİVEİRA İYİLEŞİYOR
Sıkı bir tedavi sürecine giren Oliveira'nın saha çalışmalarına başlaması yüzleri güldürdü. Portekizli orta sahanın, 22 Aralık'taki Keçiörengücü maçında yer almasa da 25 Aralık'taki İstanbulspor karşılaşmasında olmasına kesin gözüyle bakılıyor.
YUNUS AKGÜN SAKAT
Son haftalarda formasını kaybeden Yunus Akgün'ün de kısa zaman içinde takıma katılması ve rotasyona eklenmesi bekleniyor. Milli arada bireysel antrenör tutarak özel çalışmalar yapan Yunus, yeni kontrata imza attıktan 1 gün sonra sakatlık yaşamıştı.
İCARDİ'YE 2 ALTERNATİF
Aslan'ın süper golcüsü Mauro Icardi ise hala Arjantin'de. Tangocu, Galatasaray İstanbul'a döndükten sonra takıma katılacak. Icardi'nin İstanbulspor maçında olmayacağı kesin. Okan Buruk da Icardi'nin yerine alternatif isimler üzerinde durmaya başladı.