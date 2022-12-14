Galatasaray’da kadro netleşiyor! İcardi’nin yerine 2 alternatif: Ne Gomis ne Seferovic

İLK OPSİYON BARIŞ ALPER

Lazio ile yapılan hazırlık maçında santrfor pozisyonunda görev yaşan Barış Alper Yılmaz, şık bir gol atarak hayır olduğunu ispatladı. Okan Buruk'un, beğenisini kazanan genç futbolcu öncelikle Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Keçiörengücü maçında eski kulübüne karşı ileri uçta görev yapabilir.