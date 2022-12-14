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    • Spor
    • 14.12.2022 17:11
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    • 14.12.2022 17:11
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    Galatasaray’da kadro netleşiyor! İcardi’nin yerine 2 alternatif: Ne Gomis ne Seferovic

    Galatasaray Dünya Kupası arasında 4 hazırlık maçı yaptı. Teknik Direktör Okan Buruk, Icardi'nin Süper Lig'de 25 Aralık'ta oynanacak İstanbulspor karşılaşmasına yetişemeyeceği için santrfor bölgesinde arayışlara başladı. Başarılı çalıştırıcının, söz konusu maçta Gomis ve Seferovic'i düşünmediği ortaya çıktı. Santrforda Barış Alper Yılmaz ve Mertens ikilisinden biri formayı giyecek.

    Muhammed Güneroğlu
    takvim.com.tr
    Kadro netleşiyor! Aslan’da İcardi’nin yerine 2 alternatif

    Dünya Kupası arasına 3 galibiyetle formda şekilde giren Galatasaray'da, yaşanan sakatlıklar moralleri bozmuştu. Oliveira, Icardi ve Yunus Akgün'ün sakatlıkları teknik heyetin canını sıkmıştı.

    OLİVEİRA İYİLEŞİYOR
    Sıkı bir tedavi sürecine giren Oliveira'nın saha çalışmalarına başlaması yüzleri güldürdü. Portekizli orta sahanın, 22 Aralık'taki Keçiörengücü maçında yer almasa da 25 Aralık'taki İstanbulspor karşılaşmasında olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

    YUNUS AKGÜN SAKAT
    Son haftalarda formasını kaybeden Yunus Akgün'ün de kısa zaman içinde takıma katılması ve rotasyona eklenmesi bekleniyor. Milli arada bireysel antrenör tutarak özel çalışmalar yapan Yunus, yeni kontrata imza attıktan 1 gün sonra sakatlık yaşamıştı.

    İCARDİ'YE 2 ALTERNATİF
    Aslan'ın süper golcüsü Mauro Icardi ise hala Arjantin'de. Tangocu, Galatasaray İstanbul'a döndükten sonra takıma katılacak. Icardi'nin İstanbulspor maçında olmayacağı kesin. Okan Buruk da Icardi'nin yerine alternatif isimler üzerinde durmaya başladı.

        İLK OPSİYON BARIŞ ALPER
        Lazio ile yapılan hazırlık maçında santrfor pozisyonunda görev yaşan Barış Alper Yılmaz, şık bir gol atarak hayır olduğunu ispatladı. Okan Buruk'un, beğenisini kazanan genç futbolcu öncelikle Ziraat Türkiye Kupası'ndaki Keçiörengücü maçında eski kulübüne karşı ileri uçta görev yapabilir.

        MERTENS'İ DENEYECEK
        Galatasaray son hazırlık maçını 16 Aralık'ta Fransız ekibi Toulouse'a karşı oynayacak. Okan Buruk'un bu maçta ileri uçta Dries Mertens'i deneyeceği ortaya çıktı. Mertens'in arkasında ise Juan Mata 10 numaralı pozisyonda görev yapacak.

        GOMİS AĞIR KALIYOR
        37 yaşına gelen ve eski temposunu mumla aratan Bafetimbi Gomis'in İstanbulspor maçında yedek kalması bekleniyor. Dünya Kupası'nda da bekleneni veremeyen Seferovic de Okan Buruk'un ilk 11 planları arasında yer almıyor.

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        Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu düşünsün
        Haberler Spor Galatasaray’da kadro netleşiyor! İcardi’nin yerine 2 alternatif: Ne Gomis ne Seferovic
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