Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin-Hollanda maçında hayatını kaybeden ABD’li gazeteci Grant Wahl'in ölüm nedeni belli oldu





Wahl'ın kardeşi de abisinin gökkuşağı tişört giydiği ve LGBT'yi savunduğu gerekçesiyle öldürüldüğünü iddia etmişti. Wahl'ın kardeşi Eric Wahl İnstagram hesabından çektiği videoda abisinin öldürüldüğünü iddia ederek, "Abim Dünya Kupası'nda üzerinde gökkuşağı olan tişörtü benim için giymişti. Bana ölüm tehditleri aldığını söylüyordu ve sağlıklıydı. Abimin öldürüldüğünü düşünüyorum" demişti.