Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Spor
    • 14.12.2022 17:52
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 14.12.2022 17:52
    ABONE OL

    Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin-Hollanda maçında hayatını kaybeden ABD’li gazeteci Grant Wahl'in ölüm nedeni belli oldu

    2022 FIFA Dünya Kupası’nın yarı finalinde Arjantin ile Hollanda arasında oynanan karşılaşmada hayatını kaybeden 8 yaşındaki ABD’li gazeteci Grant Wahl'in ölüm nedeni belli oldu. 50 yaş ve üzeri insanlarda en çok rastlanan 10'uncu ölüm şekli olan Aort Anevrizması otopsi sonucu ortaya çıktı.

    Muhammed Güneroğlu
    takvim.com.tr
    Komplo teorileri boşa çıktı

    2022 FIFA Dünya Kupası'nın yarı finalinde Arjantin ile Hollanda arasında oynanan karşılaşmayı takip ettiği sırada fenalaşan 48 yaşındaki ABD'li gazeteci Grant Wahl aniden yere yığılarak hayatını kaybetmişti. Wahl, Katar'da giydiği gökkuşağı tişörtü nedeniyle ABD-Galler maçını izlemek için stada alınmamasıyla gündeme gelmişti. Batı medyası ve sosyal medya Wahl'ın öldürüldüğünü iddia ediyordu ancak gerçekler ortaya çıktı...



    Katar'ı karalayan Batı medyası, otopsi sonucunu görünce sus pus oldu. 51 yaşındaki gazetecinin Aort Anevrizması yani 'Ana damarda baloncuk oluşması ve yırtılma' sebebiyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı.



    50 yaş ve üzeri insanlarda en çok rastlanan 10'uncu ölüm şekli olan Aort Anevrizması otopsi sonucu ortaya çıktı.



        Wahl'ın kardeşi de abisinin gökkuşağı tişört giydiği ve LGBT'yi savunduğu gerekçesiyle öldürüldüğünü iddia etmişti. Wahl'ın kardeşi Eric Wahl İnstagram hesabından çektiği videoda abisinin öldürüldüğünü iddia ederek, "Abim Dünya Kupası'nda üzerinde gökkuşağı olan tişörtü benim için giymişti. Bana ölüm tehditleri aldığını söylüyordu ve sağlıklıydı. Abimin öldürüldüğünü düşünüyorum" demişti.



        Bazıları ise Wahl'ın koronavirüs aşısı nedeniyle hayatını kaybettiğini dile getirmişti.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu düşünsün
        Haberler Spor Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin-Hollanda maçında hayatını kaybeden ABD’li gazeteci Grant Wahl'in ölüm nedeni belli oldu
            SON DAKİKA