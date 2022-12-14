Dünya Kupası yarı finalinde Arjantin-Hollanda maçında hayatını kaybeden ABD’li gazeteci Grant Wahl'in ölüm nedeni belli oldu

2022 FIFA Dünya Kupası'nın yarı finalinde Arjantin ile Hollanda arasında oynanan karşılaşmayı takip ettiği sırada fenalaşan 48 yaşındaki ABD'li gazeteci Grant Wahl aniden yere yığılarak hayatını kaybetmişti. Wahl, Katar'da giydiği gökkuşağı tişörtü nedeniyle ABD-Galler maçını izlemek için stada alınmamasıyla gündeme gelmişti. Batı medyası ve sosyal medya Wahl'ın öldürüldüğünü iddia ediyordu ancak gerçekler ortaya çıktı...
Katar'ı karalayan Batı medyası, otopsi sonucunu görünce sus pus oldu. 51 yaşındaki gazetecinin Aort Anevrizması yani 'Ana damarda baloncuk oluşması ve yırtılma' sebebiyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı.
50 yaş ve üzeri insanlarda en çok rastlanan 10'uncu ölüm şekli olan Aort Anevrizması otopsi sonucu ortaya çıktı.