Dünya Kupası’nda 32 yıllık dejavu: Arjantin aynı kaderi mi yaşayacak?

Arjantin Milli Takımı, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Hırvatistan'ı 3-0 yenerek adını finale yazdırmayı başardı. Tangocular, büyük bir şokla başladığı Dünya Kupası'nda üst üste aldığı galibiyetlerle adını finale yazdırdı.
SÜRPRİZ YENİLGİDEN FİNALE
Messi'li Arjantin gruptaki ilk maçında Suudi Arabistan'a yenilerek herkesi büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Bu yenilgi onları kamçıladı ve sonrasında Arjantin Milli Takımı kendisinden beklenen sonuçları almayı başardı.
32 YIL ÖNCE İTALYA'DAKİ TURNUVA
Arjantin, 1990 yılında İtalya'da düzenlenen Dünya Kupası'na da şok bir yenilgiyle başlamış ve sonrasında aldığı başarılı sonuçlarla finale kadar yükselmişti.
ARJANTİN KUPA'YI MAĞLUBİYETLE AÇTI
Maradona önderliğindeki Tangocular, 1990 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Kamerun'a 1-0 kaybetti. B Grubu'nda yer alan Arjantin, sonrasında SSCB'yi 2-0 yendi. Romanya ile 1-1 berabere kalan Mavi-Beyazlılar son 16 turuna adını yazdırdı.