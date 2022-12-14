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    • Spor
    • 14.12.2022 16:45
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    • 14.12.2022 16:45
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    Dünya Kupası’nda 32 yıllık dejavu: Arjantin aynı kaderi mi yaşayacak?

    Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası’na Suudi Arabistan mağlubiyetiyle başlayan Arjantin üst üste aldığı iyi sonuçlarla adını finale yazdırdı. 1990 yılında İtalya’da düzenlenen turnuvada da gruba yenilgiyle başlayan Tangocular, finalde Almanya’ya elenmişti. 32 yıl sonra benzer bir turnuva yaşayan Arjantin’in finaldeki rakibi bugün Fransa-Fas maçından sonra belli olacak.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    32 yıllık dejavu! Arjantin aynı kaderi mi yaşayacak?

    Arjantin Milli Takımı, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Hırvatistan'ı 3-0 yenerek adını finale yazdırmayı başardı. Tangocular, büyük bir şokla başladığı Dünya Kupası'nda üst üste aldığı galibiyetlerle adını finale yazdırdı.

    SÜRPRİZ YENİLGİDEN FİNALE
    Messi'li Arjantin gruptaki ilk maçında Suudi Arabistan'a yenilerek herkesi büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Bu yenilgi onları kamçıladı ve sonrasında Arjantin Milli Takımı kendisinden beklenen sonuçları almayı başardı.

    32 YIL ÖNCE İTALYA'DAKİ TURNUVA
    Arjantin, 1990 yılında İtalya'da düzenlenen Dünya Kupası'na da şok bir yenilgiyle başlamış ve sonrasında aldığı başarılı sonuçlarla finale kadar yükselmişti.

    ARJANTİN KUPA'YI MAĞLUBİYETLE AÇTI
    Maradona önderliğindeki Tangocular, 1990 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Kamerun'a 1-0 kaybetti. B Grubu'nda yer alan Arjantin, sonrasında SSCB'yi 2-0 yendi. Romanya ile 1-1 berabere kalan Mavi-Beyazlılar son 16 turuna adını yazdırdı.

        FİNALDE ALMANYA'YA YENİLDİLER
        Son 16 turunda ezeli rakipleri Brezilya'yı 1-0'lık sonuçla geçen Arjantin, çeyrek finalde Yugoslavya'yı yarı finalde ise İtalya'yı penaltı atışları sonrasında mağlup etti. Finalde ise Almanya'ya 1-0 yenildi. Arjantin'in efsane oyuncusu Diego Armando Maradona final maçından sonra gözyaşlarına hakim olamadı.

        ARJANTİN'İN FİNAL YOLCULUĞU
        Messi'li Arjantin ise Katar'daki Dünya Kupası'na 2-1'lik Suudi Arabistan yenilgisiyle başladı. İkinci maçında Meksika'yı 2-0'lık sonuçla mağlup eden Tangocular, gruptaki son maçında ise Polonya'yı yine aynı skorla yenmeyi başardı.

        TANGOCULAR FİNALDE
        Son 16 turunda Avustralya ile karşılaşan Mavi-Beyazlılar, Lionel Messi ve Julian Alvarez'in golleriyle rakibini 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Hollanda'yı penaltı atışları sonrasında evine gönderen Tangocular, yarı finalde ise Hırvatlar'ı 3-0'lık net bir skorla geçti.

            HEDEF 3. DÜNYA KUPASI
            3. kez Dünya Kupası'nı kazanmak isteyen Arjantin şimdi finaldeki rakibini bekliyor. Lionel Messi'nin önderliğindeki Arjantin, finalde Fransa ya da Fas ile karşılaşacak. Yarı final karşılaşması bugün saat 22.00'de start alacak.

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