Dünya Kupası’nda 32 yıllık dejavu: Arjantin aynı kaderi mi yaşayacak?

SÜRPRİZ YENİLGİDEN FİNALE

Messi'li Arjantin gruptaki ilk maçında Suudi Arabistan'a yenilerek herkesi büyük bir hayal kırıklığına uğrattı. Bu yenilgi onları kamçıladı ve sonrasında Arjantin Milli Takımı kendisinden beklenen sonuçları almayı başardı.

32 YIL ÖNCE İTALYA'DAKİ TURNUVA

Arjantin, 1990 yılında İtalya'da düzenlenen Dünya Kupası'na da şok bir yenilgiyle başlamış ve sonrasında aldığı başarılı sonuçlarla finale kadar yükselmişti.