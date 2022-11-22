Dünya Kupası tarihine geçecek maç! Messi ve arkadaşları şoka girdi! Arjantin 1 - 2 Suudi Arabistan MAÇ SONUCU
Son dakika spor haberi | Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın favorilerinden Arjantin, ilk yarısını önde bitirdiği karşılaşmada ikinci yarıda Suudi Arabistan'dan 2 gol yiyerek mağlup oldu. Kupa tarihinin en büyük sürprizlerinden birinin yaşandığı maçın ardından Messi ve arkadaşları büyük üzüntü yaşadı.
22.11.2022 15:33 - Son Güncelleme: 22.11.2022 15:45
Turnuvanın favorileri arasında gösterilen Arjantin, Lusail Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada beklenmedik bir şekilde Suudi Arabistan'a 2-1 mağlup oldu ve turnuvanın sürprizi yaşandı.
Arjantin'i öne geçiren golü 10. dakikada penaltıdan Lionel Messi kaydederken, Suudi Arabistan'ın sayılarını ise 48. dakikada Alshehri ile 53. dakikada Al Dawsari kaydetti.
3 GOL OFSAYT SEBEBİYLE İPTAL EDİLDİ
Suudi Arabistan'ın ofsayt taktiğiyle damga vurduğu mücadelede Arjantin adına Lionel Messi'nin 22. dakikada attığı gol ofsayt gerekçesiyle geçerlilik kazanmadı. Tangocular'da Lautaro Martinez'in 27. dakikada attığı gol ise VAR incelemesi sonucu ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. 35. dakikada ise yine Martinez'in attığı golde ofsayt bayrağı kalktı.