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    • Spor
    • 12.12.2022 14:00
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    • 12.12.2022 14:00
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    Galatasaray’a Cuellar transferinde rakip çıktı

    Teknik direktör Okan Buruk'un transfer komitesine sunduğu rapor doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın listesinde yer alan Gustova Cuellar için rakip çıktı. Kolombiyalı futbolcunun Güney Amerika'dan talibi çıktı. Suudi Arabistan'dan ayrılmak isteyen Cuellar'ın tercihinin ne olacağı merak konusu.

    takvim.com.tr
    Emrah Karalinç
    Özel Haber | Galatasaray’a transferde rakip çıktı

    Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın listesinde yer alan isimlerden biri de orta saha oyuncusu Gustavo Cuellar olmuştu. Cuellar ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

    VASCO DA TRANSFER ETMEK İSTİYOR
    Kariyerine Suudi Arabistan'ın Al Hilal ekibinde devam eden 30 yaşındaki Cuellar'ın Brezilya ekibi Vasco da Gama'nın oyuncu profiline uyduğu ve futbolcu için yakın zamanda bir teklif yapılmasının planlandığı öne sürüldü.

    ARABİSTAN'DAN AYRILMAYI DÜŞÜNÜYOR
    2019'dan beri Suudi Arabistan'da bulunan futbolcunun 96 maçta forma giydiği ve henüz gol atamadığı dikkati çekti.

    Cuellar, bu sezon 6 maçta 540 dakika süre aldı. Futbolcunun Arabistan'dan ayrılmak istediği konuşuluyor.

        GÜNCEL PİYASA DEĞERİ NE KADAR?
        Bu arada futbolcunun güncel piyasa değeri Transfermarkt verilerine göre; 5 milyon euro olarak gösteriliyor.

        Kolombiyalı oyuncunun sözleşmesi ise 2024 yılında sona erecek.

        Cuellar'ın bonservisi için ise kulübünün 6 milyon euro talep ettiği iddia ediliyor.

        OYNADIĞI TAKIMLAR
        Cuellar, Brezilya Ligi'ni bilen bir oyuncu olması sebebiyle Vasco tarafından gündeme alındı. 1.76 boyundaki orta saha daha önce Flamengo'da görev yaptı.
            HangiKredi
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