Galatasaray’a Cuellar transferinde rakip çıktı

Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın listesinde yer alan isimlerden biri de orta saha oyuncusu Gustavo Cuellar olmuştu. Cuellar ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

VASCO DA TRANSFER ETMEK İSTİYOR

Kariyerine Suudi Arabistan'ın Al Hilal ekibinde devam eden 30 yaşındaki Cuellar'ın Brezilya ekibi Vasco da Gama'nın oyuncu profiline uyduğu ve futbolcu için yakın zamanda bir teklif yapılmasının planlandığı öne sürüldü.