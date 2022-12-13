Takvim.com.tr gündeme getirmişti! Fenerbahçe’ye transferde güzel haber: Kim ile ilk görüşme olumlu

Şampiyonluk özlemine son vermek isteyen Fenerbahçe, devre arası transfer sezonunda yapacağı dokunuşlarla kadrosunu daha da güçlendirmek istiyor. Sarı-Lacivertliler'in gözü ise Güney Kore pazarında…
JU-SUNG KİM'DE SEVİNDİREN GELİŞME
Fenerbahçe, Takvim.com.tr'nin 1.5 ay önce okuyucularına duyurduğu Güney Koreli genç yıldız için ilk hamlesini yaptı. Fenerbahçe'nin Güney Kore Ligi ekiplerinden FC Seoul forması giyen Ju-sung Kim'in menajeri ile ilk görüşmeyi yaptığı belirtildi. Görüşmenin oldukça olumlu geçtiği ve transferin gerçekleşme olasılığının yüksek olduğu aktarıldı.
HEDEF İLERİYE YATIRIM
Güncel piyasa değeri 500 bin Euro olan yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Kim Min Jae'de olduğu gibi oyuncudan ileride yüklü miktarda bonservis gelire elde etmeyi planlıyor.
KİM MİN JAE'DEN DEV KAZANÇ
Fenerbahçe, 2021 yılında Çin Ligi ekiplerinden BJ Guoan'dan transfer ettiği Güney Koreli stoper Kim Min Jae'yi 1 yıl sonra İtalyan temsilcisi Napoli'ye 18 milyon Euro'ya satmıştı. Sarı-Lacivertliler bu transferden 15 milyon Euro net gelir elde etmişti.