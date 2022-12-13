Takvim.com.tr gündeme getirmişti! Fenerbahçe’ye transferde güzel haber: Kim ile ilk görüşme olumlu

HEDEF İLERİYE YATIRIM

Güncel piyasa değeri 500 bin Euro olan yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Kim Min Jae'de olduğu gibi oyuncudan ileride yüklü miktarda bonservis gelire elde etmeyi planlıyor.

KİM MİN JAE'DEN DEV KAZANÇ

Fenerbahçe, 2021 yılında Çin Ligi ekiplerinden BJ Guoan'dan transfer ettiği Güney Koreli stoper Kim Min Jae'yi 1 yıl sonra İtalyan temsilcisi Napoli'ye 18 milyon Euro'ya satmıştı. Sarı-Lacivertliler bu transferden 15 milyon Euro net gelir elde etmişti.