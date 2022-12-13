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    • Spor
    • 13.12.2022 11:38
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    • 13.12.2022 11:38
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    Takvim.com.tr gündeme getirmişti! Fenerbahçe’ye transferde güzel haber: Kim ile ilk görüşme olumlu

    Son dakika transfer haberleri... Süper Lig’de zirvede yer alan Fenerbahçe, ara transferde savunmasını güçlendirmek için harekete geçti. Sarı-Lacivertliler Takvim.com.tr’nin 1.5 ay önce okuyucularına duyurduğu Güney Koreli genç defans için hamle yaptı. Transferde ilk görüşme olumlu geçti. Fenerbahçe genç yıldızı transfer ederek Kim Min Jae’de olduğu gibi oyuncudan ileride yüklü miktarda bonservis gelire elde etmeyi planlıyor.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Takvim.com.tr gündeme getirmişti! Fenerbahçe’ye transferde güzel haber: Kim ile ilk görüşme olumlu

    Şampiyonluk özlemine son vermek isteyen Fenerbahçe, devre arası transfer sezonunda yapacağı dokunuşlarla kadrosunu daha da güçlendirmek istiyor. Sarı-Lacivertliler'in gözü ise Güney Kore pazarında…

    JU-SUNG KİM'DE SEVİNDİREN GELİŞME
    Fenerbahçe, Takvim.com.tr'nin 1.5 ay önce okuyucularına duyurduğu Güney Koreli genç yıldız için ilk hamlesini yaptı. Fenerbahçe'nin Güney Kore Ligi ekiplerinden FC Seoul forması giyen Ju-sung Kim'in menajeri ile ilk görüşmeyi yaptığı belirtildi. Görüşmenin oldukça olumlu geçtiği ve transferin gerçekleşme olasılığının yüksek olduğu aktarıldı.

    TEKNİK VE SOĞUKKANLI
    22 yaşındaki başarılı stoper son dönemdeki etkili futboluyla dikkatleri üzerine çekiyor. Sol ayaklı olan genç yetenek, 1.88 mt.'lik boyuna rağmen tekniği ve soğukkanlılığıyla dikkat çekiyor.

    HEDEF İLERİYE YATIRIM
    Güncel piyasa değeri 500 bin Euro olan yıldız futbolcuyu kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, Kim Min Jae'de olduğu gibi oyuncudan ileride yüklü miktarda bonservis gelire elde etmeyi planlıyor.

    KİM MİN JAE'DEN DEV KAZANÇ
    Fenerbahçe, 2021 yılında Çin Ligi ekiplerinden BJ Guoan'dan transfer ettiği Güney Koreli stoper Kim Min Jae'yi 1 yıl sonra İtalyan temsilcisi Napoli'ye 18 milyon Euro'ya satmıştı. Sarı-Lacivertliler bu transferden 15 milyon Euro net gelir elde etmişti.

        ALTYAPIDA DA GÜNEY KORELİ TRANSFERİ
        Hali hazırda Fenerbahçe U19 takımında Güney Koreli merkez orta saha oyuncusu Jin-ho Jo forma giyiyor. Fenerbahçe, Ju-sung Kim'in yanı sıra altyapıya da Güney Koreli oyuncular transfer edeceği öğrenildi.

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