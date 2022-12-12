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Haberler Spor Son dakika Galatasaray haberleri... Matias Vina transferinde flaş gelişme! Jose Mourinho Vina ile yolları ayırıyor mu?

Son dakika Galatasaray haberleri... Matias Vina transferinde flaş gelişme! Jose Mourinho Vina ile yolları ayırıyor mu?

Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen ve sezon başında yıldız isimleri kadrosuna katan Galatasaray ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cimbom'un listesine giren Roma'nın sol beki ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Onur Koçhan
takvim.com.tr
12.12.2022 11:54 - Son Güncelleme: 12.12.2022 11:54
Son dakika Galatasaray haberleri... Matias Vina transferinde flaş gelişme! Jose Mourinho Vina ile yolları ayırıyor mu?

Roma'ya yakın kaynaklar, sol bek oyuncusu Matias Vina'nın Ocak ayında Roma'dan ayrılacağı iddia etti. Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun gelecek planlarında olmayan yıldız oyuncu ile yollar kesin olarak ayrılacak.

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Son dakika Galatasaray haberleri... Matias Vina transferinde flaş gelişme! Jose Mourinho Vina ile yolları ayırıyor mu?

Ünlü İtalyan gazeteci Nico Schira Galatasaray'ın Roma'nın yıldız oyuncusu için İtalyan ekibi ve menajerinden bilgi istediğini belirtti.

Son dakika Galatasaray haberleri... Matias Vina transferinde flaş gelişme! Jose Mourinho Vina ile yolları ayırıyor mu?

Bilindiği gibi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hollandalı sol kanat oyuncusu van Aanholt'un performansından hiç memnun değil.

Son dakika Galatasaray haberleri... Matias Vina transferinde flaş gelişme! Jose Mourinho Vina ile yolları ayırıyor mu?

2021 yılında Brezilya ekibi Palmeiras'tan Roma'ya 13 milyon Euro bedelle transfer olan Vina, bu sezon Roma'da sadece 3 lig maçında görevlendirildi. Mourinho, sol kanatta daha çok Leonardo Spinazzola'ya görev veriyor.

Son dakika Galatasaray haberleri... Matias Vina transferinde flaş gelişme! Jose Mourinho Vina ile yolları ayırıyor mu?

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda sadece 15 dakika görev alan Vina'nın da İtalya'dan ayrılmayı kafasına koyduğu belirtiliyor. 25 yaşındaki yıldız futbolcu, Katar'da Güney Kore'ye karşı 11, Portekiz'e karşı ise 4 dakika görev yaptı. Toplamda 28 kez Uruguay Milli Takımı'nda forma giydi.

Son dakika Galatasaray haberleri... Matias Vina transferinde flaş gelişme! Jose Mourinho Vina ile yolları ayırıyor mu?

Kariyerinde 161 karşılaşmada görev yapan Vina, 10 gol atarken 18 de asist yaptı. Tecrübeli futbolcu, 161 maçın 120'sinde sol bekte görev alırken, orta sahanın solu ve stoper bölgesinde de oynadı.

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