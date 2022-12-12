Son dakika Galatasaray haberleri... Matias Vina transferinde flaş gelişme! Jose Mourinho Vina ile yolları ayırıyor mu?
Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen ve sezon başında yıldız isimleri kadrosuna katan Galatasaray ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Cimbom'un listesine giren Roma'nın sol beki ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
12.12.2022 11:54 - Son Güncelleme: 12.12.2022 11:54
Roma'ya yakın kaynaklar, sol bek oyuncusu Matias Vina'nın Ocak ayında Roma'dan ayrılacağı iddia etti. Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun gelecek planlarında olmayan yıldız oyuncu ile yollar kesin olarak ayrılacak.
Ünlü İtalyan gazeteci Nico Schira Galatasaray'ın Roma'nın yıldız oyuncusu için İtalyan ekibi ve menajerinden bilgi istediğini belirtti.
Bilindiği gibi Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hollandalı sol kanat oyuncusu van Aanholt'un performansından hiç memnun değil.