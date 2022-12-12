Galatasaray, Adana Demirspor’un milli stoperi için hamle yapıp, beklemeye geçecek! Samet Akaydın için rakip Fenerbahçe





SANCAK İLE GÖRÜŞME

Galatasaray'ın Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ile bir görüşme yapmayı planladığı öğrenildi. Adana ekibi, 28 yaşındaki milli stoperin transferi için iki kulüple de temas halinde. Daha önce Trabzonspor'un gündemine de gelen futbolcu için Adana Demirspor, 3.5 milyon euro civarında bir bonservis talep ediyor.