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    Galatasaray, Adana Demirspor’un milli stoperi için hamle yapıp, beklemeye geçecek! Samet Akaydın için rakip Fenerbahçe

    Transferin gözde ismi için G.Saray son bir hamle yapma kararı aldı. Cimbom, Fenerbahçe ile temastaki Samet Akaydın’ın transfer durumunu yakından takip edecek.

    Samet için son hamle
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    Yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen ve stoper pozisyonu için takviye yapmayı planlayan Galatasaray'da gözler Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydın'ın transferine çevrildi.



    Teknik Direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda düğmeye basan Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de ısrarla istediği milli defans oyuncusu Samet Akaydın konusunda hafta içinde son bir hamle daha yapmayı hedefliyor.



    SANCAK İLE GÖRÜŞME
    Galatasaray'ın Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ile bir görüşme yapmayı planladığı öğrenildi. Adana ekibi, 28 yaşındaki milli stoperin transferi için iki kulüple de temas halinde. Daha önce Trabzonspor'un gündemine de gelen futbolcu için Adana Demirspor, 3.5 milyon euro civarında bir bonservis talep ediyor.



        BU SEZONKİ PERFORMANSI
        Samet Akaydın, Süper Lig'de bu sezon 13 maçta 1147 dakika süre alıp 1 gol attı. A Milli Takım forması da giyen Akaydın'ın Adana Demirspor ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde sona erecek. 1,90 boyundaki futbolcu büyük takımlardan birine transfer olmak ve zirveye çıkmak istiyor.



        Samet Akaydın, futbola forvet oyuncusu olarak başlamış stoperlerden biri olarak biliniyor.

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        HangiKredi
        Haberler Spor Galatasaray, Adana Demirspor’un milli stoperi için hamle yapıp, beklemeye geçecek! Samet Akaydın için rakip Fenerbahçe
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