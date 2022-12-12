Galatasaray, Adana Demirspor’un milli stoperi için hamle yapıp, beklemeye geçecek! Samet Akaydın için rakip Fenerbahçe

Yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen ve stoper pozisyonu için takviye yapmayı planlayan Galatasaray'da gözler Adana Demirspor forması giyen Samet Akaydın'ın transferine çevrildi.
Teknik Direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda düğmeye basan Cimbom, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de ısrarla istediği milli defans oyuncusu Samet Akaydın konusunda hafta içinde son bir hamle daha yapmayı hedefliyor.
SANCAK İLE GÖRÜŞME
Galatasaray'ın Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak ile bir görüşme yapmayı planladığı öğrenildi. Adana ekibi, 28 yaşındaki milli stoperin transferi için iki kulüple de temas halinde. Daha önce Trabzonspor'un gündemine de gelen futbolcu için Adana Demirspor, 3.5 milyon euro civarında bir bonservis talep ediyor.