En iyi sağ bekler açıklandı: Galatasaraylı yıldız ve milli oyuncumuz listede

Fas Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda yarı finale yükselme başarısı gösteren 24 yaşındaki yıldız oyuncu bu sezonki performansıyla parmak ısırtıyor. 65 milyon Euro piyasa değeri olan yıldız oyuncu, bu sezon 31 karşılaşmada 5 gol atarken 5 de asist yaptı.

ALEXANDER-ARNOLD İKİNCİ SIRADA

İkinci basamakta ise Liverpool'un İngiliz yıldızı Trent Alexander-Arnold bulunuyor. 70 milyon Euro'luk yıldız futbolcu, bu sezon Premier Lig'de 14 maçta 1 gol kaydetti. Dünya Kupası'nda ise 1 maçta oynadı.