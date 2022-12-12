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    • Spor
    • 12.12.2022 11:56
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    • 12.12.2022 11:56
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    En iyi sağ bekler açıklandı: Galatasaraylı yıldız ve milli oyuncumuz listede

    Dünyadaki en iyi sağ bek oyuncuları belirlendi. Listenin zirvesinde, Dünya Kupası performansıyla ön plana çıkan Paris Saint Germain’in Faslı yıldızı Achraf Hakimi yer aldı. Yıldızlarla dolu listede Lille'de formaya giyen milli oyuncumuz Zeki Çelik ve Galatasaray forması giyen Leo Dubois da kendilerine yer buldu.

    takvim.com.tr
    Onur Koçhan
    Özel Haber | En iyi sağ bekler listesinde tanıdık isimler

    Alman medyasından 90min, dünyadaki en iyi sağ bek oyuncularını belirledi. Listede sürpriz isimler yer alırken milli yıldız da kendisine yer bulmayı başardı.

    FASLI YILDIZ ZİRVEDE!
    En iyi sağ bekler sıralamasında Paris Saint Germain'in Faslı yıldızı Achraf Hakimi zirvede yer aldı.

    Fas Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda yarı finale yükselme başarısı gösteren 24 yaşındaki yıldız oyuncu bu sezonki performansıyla parmak ısırtıyor. 65 milyon Euro piyasa değeri olan yıldız oyuncu, bu sezon 31 karşılaşmada 5 gol atarken 5 de asist yaptı.

    ALEXANDER-ARNOLD İKİNCİ SIRADA
    İkinci basamakta ise Liverpool'un İngiliz yıldızı Trent Alexander-Arnold bulunuyor. 70 milyon Euro'luk yıldız futbolcu, bu sezon Premier Lig'de 14 maçta 1 gol kaydetti. Dünya Kupası'nda ise 1 maçta oynadı.

    GUARDİOLA'NIN DEĞİŞMEZ İSMİ
    Listenin 3. sırasında yine bir İngiliz kanat oyuncusu yer alıyor. İngiltere Milli Takımı ile son olarak Mbappe'li Fransa'ya karşı mücadele eden Kyle Walker, Manchester City'de Guardiola'nın en çok güvendiği isimlerin başında geliyor.

        MİLLİ YILDIZ DA LİSTEDE
        İtalyan ekibi Roma'da forma giyen milli yıldızımız Zeki Çelik, 17. sırada kendisine yer buldu. 15 milyon Euro piyasa değeri olan 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon 16 maçta görev aldı. 1 asist yaptı.

        LEO DUBOİS SON NEFESTE
        25 kişilik listenin son sırasında Galatasaray forması giyen Leo Dubois var.

        28 yaşındaki Fransız oyuncu, Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplamda 8 maçta forma giyerken 2 asiste imza attı.

            HangiKredi
            Haberler Spor En iyi sağ bekler açıklandı: Galatasaraylı yıldız ve milli oyuncumuz listede
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