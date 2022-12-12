En iyi sağ bekler açıklandı: Galatasaraylı yıldız ve milli oyuncumuz listede

Alman medyasından 90min, dünyadaki en iyi sağ bek oyuncularını belirledi. Listede sürpriz isimler yer alırken milli yıldız da kendisine yer bulmayı başardı.
FASLI YILDIZ ZİRVEDE!
En iyi sağ bekler sıralamasında Paris Saint Germain'in Faslı yıldızı Achraf Hakimi zirvede yer aldı.
Fas Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda yarı finale yükselme başarısı gösteren 24 yaşındaki yıldız oyuncu bu sezonki performansıyla parmak ısırtıyor. 65 milyon Euro piyasa değeri olan yıldız oyuncu, bu sezon 31 karşılaşmada 5 gol atarken 5 de asist yaptı.
ALEXANDER-ARNOLD İKİNCİ SIRADA
İkinci basamakta ise Liverpool'un İngiliz yıldızı Trent Alexander-Arnold bulunuyor. 70 milyon Euro'luk yıldız futbolcu, bu sezon Premier Lig'de 14 maçta 1 gol kaydetti. Dünya Kupası'nda ise 1 maçta oynadı.
GUARDİOLA'NIN DEĞİŞMEZ İSMİ
Listenin 3. sırasında yine bir İngiliz kanat oyuncusu yer alıyor. İngiltere Milli Takımı ile son olarak Mbappe'li Fransa'ya karşı mücadele eden Kyle Walker, Manchester City'de Guardiola'nın en çok güvendiği isimlerin başında geliyor.