Galatasaray'dan flaş hamle! Bayern Münih forması giyen 18 yaşındaki genç yetenek Yusuf Kabadayı'ya kancayı attı





GELECEĞİN YILDIZ ADAYI

Alınan bilgilere göre; Galatasaray'ın hedefinde Yusuf Kabadayı var. Bayern Münih'in 2. takımında görev yapan 18 yaşındaki futbolcu için Sarı-Kırmızılılar'ın harekete geçtiği belirlendi. Forvet ve kanat bölgesinde görev yapabilen Yusuf Kabadayı geleceğin önemli yıldız adayları arasında gösteriliyor. Bu sezon UEFA Gençlik Ligi'nde 3 maçta 1 gol ve 1 asistlik performans sergileyen genç yıldız, Bölgesel Lig'de ise 7 maçta 2 kez ağları sarstı. Daha önce U15 ve U16 Milli Takımımız'da forma giyen Yusuf Kabadayı ardından aldığı davet sonrası Almanya'nın U18 ve U19 takımlarında oynadı.