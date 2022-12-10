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    • Spor
    • 10.12.2022 17:58
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    • 10.12.2022 18:05
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    Fas-Portekiz canlı anlatım | İlk 11'ler belli oldu: Cristiano Ronaldo'ya şok

    2022 FIFA Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas ile Portekiz karşı karşıya geliyor. Nefes kesecek mücadelenin ilk 11'leri belli oldu. Bir önceki turda İsviçre karşısında yedek soyunan Cristiano Ronaldo, bu maça da kulübede başlayacak. Zorlu maçı takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz...

    AJANSLAR
    Fas-Portekiz canlı anlatım

    2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas ile Portekiz, yarın çeyrek final maçında karşı karşıya geliyor.

    İLK 11'LER
    FAS:Bounou, Hakimi, El Yamiq, Saiss, Attiat Allah, Amrabat, Amallah, Ounahi, Ziyech, Boufal, En Nesyri

    PORTEKİZ: Diogo Costa, Dalot, Dias, Pepe, Guerreiro, Neves, Fernandes, Otavio, Bernardo Silva, Gonçalo, Felix.

    İSPANYA'YI ELEDİLER
    Al Thumama Stadı'nda oynanacak maç, saat 18.00'de başlayacak. Müsabakayı Arjantinli hakem Facundo Tello yönetecek.

    Hırvatistan, Belçika ve Kanada'nın yer aldığı F Grubu'nu lider tamamlayan Fas, son 16 turunda 2010 Dünya Kupası'nın sahibi İspanya'yı eleyerek turnuva tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi.

        Elemelerde ve turnuvada 12 maçtır bileği bükülmeyen Afrika temsilcisi, Portekiz'e üstünlük kurarak adını yarı finale yazdırmaya çalışacak.

        İSVİÇRE'Yİ DEVİRDİLER
        Portekiz ise Güney Kore, Uruguay ve Gana'nın mücadele ettiği H Grubu'nu lider bitirdi.

        Portekiz, son 16 turunda ise İsviçre'yi farklı mağlup ederek Dünya Kupası'nda 3. kez adını son 8 takım arasına yazdırmayı başardı.

            Fas-Portekiz mücadelesini kazanan takım, yarı finalde İngiltere-Fransa eşleşmesinin galibiyle rakip olacak.

            3. RANDEVU
            Fas ile Portekiz, Dünya Kupası'nda üçüncü kez karşı karşıya gelecek.

            İki takım arasında grup aşamasında oynanan maçlardan birini Portekiz, diğerini ise Fas kazandı.
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                Haberler Spor Fas-Portekiz canlı anlatım | İlk 11'ler belli oldu: Cristiano Ronaldo'ya şok
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