Fas-Portekiz canlı anlatım | İlk 11'ler belli oldu: Cristiano Ronaldo'ya şok

2022 FIFA Dünya Kupası'nda Fas ile Portekiz, yarın çeyrek final maçında karşı karşıya geliyor.
İLK 11'LER
FAS:Bounou, Hakimi, El Yamiq, Saiss, Attiat Allah, Amrabat, Amallah, Ounahi, Ziyech, Boufal, En Nesyri
PORTEKİZ: Diogo Costa, Dalot, Dias, Pepe, Guerreiro, Neves, Fernandes, Otavio, Bernardo Silva, Gonçalo, Felix.
İSPANYA'YI ELEDİLER
Al Thumama Stadı'nda oynanacak maç, saat 18.00'de başlayacak. Müsabakayı Arjantinli hakem Facundo Tello yönetecek.
Hırvatistan, Belçika ve Kanada'nın yer aldığı F Grubu'nu lider tamamlayan Fas, son 16 turunda 2010 Dünya Kupası'nın sahibi İspanya'yı eleyerek turnuva tarihinde ilk kez çeyrek finale yükseldi.