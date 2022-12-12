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    • Spor
    • 12.12.2022 11:54
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    • 12.12.2022 11:54
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    Loris Karius, Milano'yu fethetti! Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta ile...

    Beşiktaş’ın eski kalecilerinden biri olan Loris Karius, son olarak İngiltere Premier Lig takımı Newcastle United’a transfer olmuştu. Ada ekibi ile sözleşmesi önümüzdeki haftalarda resmi olarak bitecek Alman eldiven, İtalya’da görüntülendi. Loris Karius, Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta ile birlikte Milano’da görüntülenirken magazin malzemesi oldu.

    Emrah Karalinç
    Özel haber
    takvim.com.tr
    Milano’yu fethetti! | Özel

    Beşiktaş'ın eski kalecilerinden biri olan Loris Karius, son olarak İngiltere Premier Lig takımı Newcastle United'a transfer olmuştu. Ada ekibi ile sözleşmesi önümüzdeki haftalarda resmi olarak bitecek Alman eldiven, İtalya'da görüntülendi.

    LORIS KARIUS CAN YAMAN'IN ESKİ SEVGİLİSİ DİLETTA LEOTTA İLE
    Loris Karius, oyuncu Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta ile birlikte Milano'da paparazzilere malzeme olmaya devam etti.

    SOSYAL MEDYADA TANIŞTILAR
    İtalyan basınında yer alan habere göre; sosyal medya aracılığıyla tanışan, karşılıklı beğeni alışverişinde bulunan ve daha sonra yüz yüze görüşerek aşk yaşamaya başlayan ikili mutlu pozlar verdi.

    LEOTTA'NIN MUTLULUĞU
    İtalyan gazeteciler ise sunucu Diletta Leotta ile ilgili olarak, "Bir erkek arkadaşını herkese göstermekten hiç bu kadar mutlu olmamıştı" ifadelerini kullandı. Ayrıca söz konusu haberlerde, "Mutluluğun portresi Karius-Leotta" denildi.

    SİYAH DERİ CEKET GİYDİ
    Çizme basınına henüz yayınlanmamış bir röportaj veren ve Milano'da siyah deri bir ceketle görüntülenen Karius, bir taraftan da futbol kariyeriyle ilgili kendisine gelecek haberleri bekliyor.

        KONTRAT DURUMU
        29 yaşındaki Loris Karius ile Newcastle United arasındaki sözleşme 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla resmi olarak son bulmuş olacak.

        KARIUS BEŞİKTAŞ'TA KAÇ MAÇTA OYNADI?
        Önceki hafta da bir orman gezintisinde motosikletiyle görüntülenen Karius, Beşiktaş'a 2 yıl için 2.5 milyon euro karşıladığında kiralanmıştı. Karius, Siyah-Beyazlı formayla 67 maça çıkarken, kalesinde 95 gol görmüştü.

        OYNADIĞI TAKIMLAR
        Kariyerine ülkesi Almanya'nın Mainz 05 takımında başlayan Loris Karius, Liverpool, Beşiktaş ve Union Berlin ekiplerinde oynadıktan sonra Newcastle ile anlaşmıştı.
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        HangiKredi
        Haberler Spor Loris Karius, Milano'yu fethetti! Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta ile...
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