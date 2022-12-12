Loris Karius, Milano'yu fethetti! Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta ile...

LEOTTA'NIN MUTLULUĞU

İtalyan gazeteciler ise sunucu Diletta Leotta ile ilgili olarak, "Bir erkek arkadaşını herkese göstermekten hiç bu kadar mutlu olmamıştı" ifadelerini kullandı. Ayrıca söz konusu haberlerde, "Mutluluğun portresi Karius-Leotta" denildi.

SİYAH DERİ CEKET GİYDİ

Çizme basınına henüz yayınlanmamış bir röportaj veren ve Milano'da siyah deri bir ceketle görüntülenen Karius, bir taraftan da futbol kariyeriyle ilgili kendisine gelecek haberleri bekliyor.