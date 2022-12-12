Loris Karius, Milano'yu fethetti! Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta ile...

Beşiktaş'ın eski kalecilerinden biri olan Loris Karius, son olarak İngiltere Premier Lig takımı Newcastle United'a transfer olmuştu. Ada ekibi ile sözleşmesi önümüzdeki haftalarda resmi olarak bitecek Alman eldiven, İtalya'da görüntülendi.
LORIS KARIUS CAN YAMAN'IN ESKİ SEVGİLİSİ DİLETTA LEOTTA İLE
Loris Karius, oyuncu Can Yaman'ın eski sevgilisi Diletta Leotta ile birlikte Milano'da paparazzilere malzeme olmaya devam etti.
SOSYAL MEDYADA TANIŞTILAR
İtalyan basınında yer alan habere göre; sosyal medya aracılığıyla tanışan, karşılıklı beğeni alışverişinde bulunan ve daha sonra yüz yüze görüşerek aşk yaşamaya başlayan ikili mutlu pozlar verdi.
LEOTTA'NIN MUTLULUĞU
İtalyan gazeteciler ise sunucu Diletta Leotta ile ilgili olarak, "Bir erkek arkadaşını herkese göstermekten hiç bu kadar mutlu olmamıştı" ifadelerini kullandı. Ayrıca söz konusu haberlerde, "Mutluluğun portresi Karius-Leotta" denildi.
SİYAH DERİ CEKET GİYDİ
Çizme basınına henüz yayınlanmamış bir röportaj veren ve Milano'da siyah deri bir ceketle görüntülenen Karius, bir taraftan da futbol kariyeriyle ilgili kendisine gelecek haberleri bekliyor.