Fas İspanya zaferini secdeye giderek kutladı! Luis Enrique'nin o sözleri akıllara geldi... Fatiha okudular
Fas Milli Takımı, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya'yı penaltılarda 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Faslı futbolcuların penaltıya giderken Fatiha suresini okuduğu duyuldu. İspanya Teknik Direktörü Luis Enrique'nin ezan sesinden rahatsız olduğunu ve kulak tıkacı ile kulaklarını tıkadığı bilinirken Fas'ın zafere secdeye giderek kutlaması da ayrı bir mesaj oldu.
Fas Milli Takımı, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya'yı penaltılarda 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.
Fas, 2022 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu'nda normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 biten karşılaşmada İspanya'yı penaltılar sonucunda 3-0 mağlup ederek çeyrek finale çıktı.
FAS TARİHİNDE İLK KEZ
Bu sonucun ardından Fas, tarihinde ilk defa Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.
Fas'ta Sabiri, Ziyech ve Hakimi, penaltıları gole çevirirken; Benoun ise penaltıyı kaçırdı. İspanya'da ise ilk 3 penaltıyı kullanan Sarabia, Soler ve Busquets, penaltıyı kaçırınca Fas, çeyrek finale adını yazdırdı.
Fas'ın çeyrek finaldeki rakibi günün bir diğer karşılaşması olan Portekiz-İsviçre maçının galibi olacak.
FASLI FUTBOLCULAR FATİHA OKUDU ZAFERİ SECDEYLE KUTLADI
Faslı futbolcuların penaltı atışlarını kullanmaya giderken Fatiha suresini okuduğu duyuldu.