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Fas İspanya zaferini secdeye giderek kutladı! Luis Enrique'nin o sözleri akıllara geldi... Fatiha okudular

Fas Milli Takımı, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya'yı penaltılarda 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi. Faslı futbolcuların penaltıya giderken Fatiha suresini okuduğu duyuldu. İspanya Teknik Direktörü Luis Enrique'nin ezan sesinden rahatsız olduğunu ve kulak tıkacı ile kulaklarını tıkadığı bilinirken Fas'ın zafere secdeye giderek kutlaması da ayrı bir mesaj oldu.

takvim.com.tr
06.12.2022 22:17 - Son Güncelleme: 06.12.2022 22:27
Fas İspanya zaferini secdeye giderek kutladı! Luis Enrique’nin o sözleri akıllara geldi... Fatiha okudular

Fas Milli Takımı, Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda İspanya'yı penaltılarda 3-0 yenerek çeyrek finale yükseldi.

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Fas İspanya zaferini secdeye giderek kutladı! Luis Enrique’nin o sözleri akıllara geldi... Fatiha okudular

Fas, 2022 FIFA Dünya Kupası Son 16 Turu'nda normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 biten karşılaşmada İspanya'yı penaltılar sonucunda 3-0 mağlup ederek çeyrek finale çıktı.

Fas İspanya zaferini secdeye giderek kutladı! Luis Enrique’nin o sözleri akıllara geldi... Fatiha okudular

FAS TARİHİNDE İLK KEZ

Bu sonucun ardından Fas, tarihinde ilk defa Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

Fas'ta Sabiri, Ziyech ve Hakimi, penaltıları gole çevirirken; Benoun ise penaltıyı kaçırdı. İspanya'da ise ilk 3 penaltıyı kullanan Sarabia, Soler ve Busquets, penaltıyı kaçırınca Fas, çeyrek finale adını yazdırdı.

Fas İspanya zaferini secdeye giderek kutladı! Luis Enrique’nin o sözleri akıllara geldi... Fatiha okudular

Fas'ın çeyrek finaldeki rakibi günün bir diğer karşılaşması olan Portekiz-İsviçre maçının galibi olacak.

Fas İspanya zaferini secdeye giderek kutladı! Luis Enrique’nin o sözleri akıllara geldi... Fatiha okudular

FASLI FUTBOLCULAR FATİHA OKUDU ZAFERİ SECDEYLE KUTLADI

Faslı futbolcuların penaltı atışlarını kullanmaya giderken Fatiha suresini okuduğu duyuldu.

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