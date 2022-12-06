Fas İspanya zaferini secdeye giderek kutladı! Luis Enrique’nin o sözleri akıllara geldi... Fatiha okudular

FAS TARİHİNDE İLK KEZ

Bu sonucun ardından Fas, tarihinde ilk defa Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselme başarısı gösterdi.

Fas'ta Sabiri, Ziyech ve Hakimi, penaltıları gole çevirirken; Benoun ise penaltıyı kaçırdı. İspanya'da ise ilk 3 penaltıyı kullanan Sarabia, Soler ve Busquets, penaltıyı kaçırınca Fas, çeyrek finale adını yazdırdı.

