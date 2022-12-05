İspanyol basınından flaş Eden Hazard iddiası: Yıldız oyuncu için karar verildi

İspanya Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen ve transferde Galatasaray ile de anılan yıldız oyuncu Eden Hazard ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor.
REAL'İN KARARI
AS Gazetesi'nden Jesus Gallego'nun haberine göre; Madrid yetkilileri 31 yaşındaki futbolcunun artık eski günlerindeki gibi başarılı performansına erişebileceğine inanmıyor.
6 MAÇTA OYNAYABİLDİ
İngiliz ekibi Chelsea'den transfer edilen ancak; Madrid'de beklentilerin altında kalan futbolcu bu sezon sadece 6 maçta forma giyebilmişti.
ANCELOTTI'NİN GÖZÜNDEN DÜŞTÜ
Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Vinicius ve Rodrygo gibi silahlara sahip. Belçikalı futbolcu ise Ancelotti'nin gelecek planları arasında artık yer almıyor.