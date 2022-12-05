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    • Spor
    • 05.12.2022 12:24
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    • 05.12.2022 12:24
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    İspanyol basınından flaş Eden Hazard iddiası: Yıldız oyuncu için karar verildi

    Real Madrid'de forma giyen Belçikalı yıldız Eden Hazard'ın kaderi çiziliyor. Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin gözünden düşen yıldız futbolcu için Avrupa kulüpleri devrede. Hazard'ı kadrosuna katma yarışında Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de adı geçiyor. İspanyol basını, Hazard’ın geleceği ile ilgili verilen kararı duyurdu.

    takvim.com.tr
    Emrah Karalinç
    Özel Haber | İspanya’dan Eden Hazard için yeni iddia

    İspanya Ligi (La Liga) ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen ve transferde Galatasaray ile de anılan yıldız oyuncu Eden Hazard ile ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor.

    REAL'İN KARARI
    AS Gazetesi'nden Jesus Gallego'nun haberine göre; Madrid yetkilileri 31 yaşındaki futbolcunun artık eski günlerindeki gibi başarılı performansına erişebileceğine inanmıyor.

    6 MAÇTA OYNAYABİLDİ
    İngiliz ekibi Chelsea'den transfer edilen ancak; Madrid'de beklentilerin altında kalan futbolcu bu sezon sadece 6 maçta forma giyebilmişti.

    ANCELOTTI'NİN GÖZÜNDEN DÜŞTÜ
    Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Vinicius ve Rodrygo gibi silahlara sahip. Belçikalı futbolcu ise Ancelotti'nin gelecek planları arasında artık yer almıyor.

        SATIŞINA SICAK BAKILIYOR
        İspanyol devi, Eden Hazard'ın satışına sıcak bakıyor. 2024'ün sonuna kadar kontratı bulunan futbolcu için astronomik bir bonservis talep edilemeyecek. 2018'de 150 milyon euro değer biçilen futbolcunun şu anki market değeri ise 7.5 milyon euro civarında.

        TÜRK KULÜPLERİYLE DE ANILDI
        Real Madrid ile Eden Hazard arasında kısa bir süre sonra yol haritasının çizileceği bir görüşme yapılacak. Transferde Galatasaray dışında daha önce Fenerbahçe ile de anılan Eden Hazard, kendisine gelen teklifleri değerlendirecek. Oyuncunun önceliği kariyerine Avrupa'da devam edebilmek.

        MİLLİ TAKIMA VEDA
        Bu arada Belçika Milli Takımı'na veda etmeye hazırlanan ve 14 yıllık milli takım kariyerinde 126 maçta 33 kez gol sevinci yaşamıştı.

        BELÇİKA ELENDİ
        2022 Dünya Kupası F Grubu'nda Hırvatistan ile Belçika gruptaki son maçlarında karşılaşmıştı. Mücadele başladığı gibi 0-0 biterken, Belçika 4 puanla kupaya veda etti. Gruptaki ilk maçında Kanada'yı 1-0 yenen Belçika, ardından Fas'a 2-0 kaybetmişti. Belçika'nın tek golünü Fenerbahçeli Michy Batshuayi atmıştı.

            KAVGA GÜNDEM OLMUŞTU
            Belçika Milli Takımı'nda Hazard, Jan Vertonghen ve Kevin de Bruyne arasında tartışmalar yaşandığı ve daha sonra çıkan kavgayı Romelu Lukaku'nun ayırdığı gündeme gelmişti. Hazard'ın milli takıma veda etme kararında bu yaşananların da etkisinin olduğu konuşuluyor.

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