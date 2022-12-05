İspanyol basınından flaş Eden Hazard iddiası: Yıldız oyuncu için karar verildi

TÜRK KULÜPLERİYLE DE ANILDI

Real Madrid ile Eden Hazard arasında kısa bir süre sonra yol haritasının çizileceği bir görüşme yapılacak. Transferde Galatasaray dışında daha önce Fenerbahçe ile de anılan Eden Hazard, kendisine gelen teklifleri değerlendirecek. Oyuncunun önceliği kariyerine Avrupa'da devam edebilmek.