Fenerbahçe'de forvet için yeni hedef İspanyol Fran Navarro!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, her ne kadar Joshua King ve Serdar Dursun'a güvense de yönetimden yeni bir golcü talep etti. Fenerbahçe Yönetimi de golcü transferi için harekete geçti.
HEDEF PORTEKİZ'DEKİ MATADOR
Sarı-Lacivertliler'in hedefindeki golcü ise Portekiz Ligi ekiplerinden Gil Vicente forması giyen Fran Navarro. İspanyol golcü için Jesus'un da onay verdiği ve görüşmelerin sürdüğü belirtildi.
20 MAÇTA 11 GOL ATTI
24 yaşındaki golcü futbolcu bu sezon Portekiz ekibinde 20 karşılaşmada forma giyerken 11 gol ve 1 asiste imza attı. Valencia alt yapısından yetişen Navarro, V.Mestella ve Lokeren gibi takımlar da forma giydi.