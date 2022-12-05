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    • Spor
    • 05.12.2022 11:40
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    • 05.12.2022 11:49
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    Fenerbahçe'de forvet için yeni hedef İspanyol Fran Navarro!

    Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Süper Lig’de uzun süren şampiyonluk hasretine son vermek isteyen Fenerbahçe, devre arasında yapacağı transferler için çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-Lacivertliler, Joao Pedro’nun sakatlığı sonrası golcü arayışlarına başladı. Kanarya'nın hedefindeki golcü Portekiz Ligi ekiplerinden Gil Vicente forması giyen Fran Navarro.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber! Fener’e Portekiz’den yeni matador

    Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, her ne kadar Joshua King ve Serdar Dursun'a güvense de yönetimden yeni bir golcü talep etti. Fenerbahçe Yönetimi de golcü transferi için harekete geçti.

    HEDEF PORTEKİZ'DEKİ MATADOR
    Sarı-Lacivertliler'in hedefindeki golcü ise Portekiz Ligi ekiplerinden Gil Vicente forması giyen Fran Navarro. İspanyol golcü için Jesus'un da onay verdiği ve görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

    20 MAÇTA 11 GOL ATTI
    24 yaşındaki golcü futbolcu bu sezon Portekiz ekibinde 20 karşılaşmada forma giyerken 11 gol ve 1 asiste imza attı. Valencia alt yapısından yetişen Navarro, V.Mestella ve Lokeren gibi takımlar da forma giydi.

        Güncel piyasa değeri 5 milyon Euro olan genç golcü, Gil Vicente'de 55 maçta 27 gol attı. İspanya Milli Takımı alt yaş kategorilerinde 28 kez forma giyen Navarro, 5 kez fileleri havalandırmayı başardı.

        Kariyerinde 171 karşılaşmada forma giyen Navarro, 56 gol ve 9 asistle toplamda 65 gole katkıda bulundu.

        Gil Vicente'ye bedelsiz olarak transfer olan Navarro'nun kulübüyle olan sözleşmesi ise 2024 yılında sona eriyor.

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        Haberler Spor Fenerbahçe'de forvet için yeni hedef İspanyol Fran Navarro!
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