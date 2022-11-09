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    • Spor
    • 09.11.2022 10:31
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    • 09.11.2022 10:49
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    Galatasaray'da gol sıkıntısına reçeteyi Okan Buruk yazdı! Başakşehir maçına özel hazırlık: Ekstra şut çalışacaklar

    Süper Lig'de bulduğu pozisyonları gole çevirme sıkıntısını aşamayan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası'nda da aynı sorunu yaşadı. Yeşilyurt D.Ç Ofspor’u 2-1 mağlup eden Galatasaray, bu maçta rakip kaleye tam 28 şut çekti. Soruna çözüm arayan teknik direktör Okan Buruk, kritik Başakşehir maçı öncesi, takımına ekstra şut idmanı yaptıracak.

    takvim.com.tr
    Muhammed Güneroğlu
    Özel Haber | Okan Buruk reçeteyi yazdı

    Süper Lig'de gol kısırlığı çeken Galatasaray, şanssızlığını Ziraat Türkiye Kupası'na da taşıdı. Yeşilyurt D.Ç. Ofspor maçında rakip kaleye 28 şut atan Cimbom sahadan sadece 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Teknik Direktör Okan Buruk ise reçeteyi yazdı.

    CİMBOM ZORU BAŞARDI
    Süper Lig'de çıktığı 12 maçta rakip kaleye tam 219 şut gönderen Galatasaray sadece 16 gol atarak, adeta zoru başardı.

    Çekilen 219 şut ile ligin zirvesinde yer alan sarı-kırmızılılar, 219 şutta yüzde 72.8 ortalamayla kaleyi bulurken çok az gol üretti. Aslan, aynı kaderi Ziraat Türkiye Kupası maçında da yaşadı.

    28 ŞUT 2 GOL
    Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 3. Lig ekibi Yeşilyurt D.Ç Ofspor'u 37. dakikada Haris Seferovic ve 79. dakikada Berkan Kutlu'nun golleriyle 2-1 mağlup eden Galatasaray, bu maçta rakip kaleye tam 28 şut çekti.

        Cimbom bunların 7'sinde kaleyi bulurken, Gomis'in vurduğu şutlardan biri de direkten döndü.

        EKSTRA ANTRENMAN
        Ofspor maçı sonunda inanılmaz goller kaçırdıklarını söyleyen Teknik Direktör Okan Buruk, "Çok daha fazla gol atmamız gerekiyor" diye konuştu.

        49 yaşındaki çalıştırıcı, Süper Lig'de cumartesi günü deplasmanda yapılacak Başakşehir maçına kadar ekstra antrenman koymaya karar verdi.

        ŞUT İDMANI YAPACAKLAR
        Sarı-kırmızılı takımda Başakşehir maçı hazırlıkları bugün kaldığı yerden devam edecek. Kupa maçında dinlenen yıldız isimlerle Başakşehir maçının taktik antrenmanı yapılacak. Teknik Direktör Okan Buruk'un aldığı karar sonrası sarı-kırmızılı futbolcular, ekstra şut idmanı yapacak.

            Temel antrenmanın ardından takım, ceza sahasının içinden ve dışından ekstra şut çalışması gerçekleştirecek. Okan hocanın, duran top çalışmalarına da hafta arasında ağırlık vereceği öğrenildi.

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