Galatasaray'da gol sıkıntısına reçeteyi Okan Buruk yazdı! Başakşehir maçına özel hazırlık: Ekstra şut çalışacaklar

Süper Lig'de gol kısırlığı çeken Galatasaray, şanssızlığını Ziraat Türkiye Kupası'na da taşıdı. Yeşilyurt D.Ç. Ofspor maçında rakip kaleye 28 şut atan Cimbom sahadan sadece 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Teknik Direktör Okan Buruk ise reçeteyi yazdı.
CİMBOM ZORU BAŞARDI
Süper Lig'de çıktığı 12 maçta rakip kaleye tam 219 şut gönderen Galatasaray sadece 16 gol atarak, adeta zoru başardı.
Çekilen 219 şut ile ligin zirvesinde yer alan sarı-kırmızılılar, 219 şutta yüzde 72.8 ortalamayla kaleyi bulurken çok az gol üretti. Aslan, aynı kaderi Ziraat Türkiye Kupası maçında da yaşadı.
28 ŞUT 2 GOL
Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda 3. Lig ekibi Yeşilyurt D.Ç Ofspor'u 37. dakikada Haris Seferovic ve 79. dakikada Berkan Kutlu'nun golleriyle 2-1 mağlup eden Galatasaray, bu maçta rakip kaleye tam 28 şut çekti.