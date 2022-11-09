Galatasaray'da gol sıkıntısına reçeteyi Okan Buruk yazdı! Başakşehir maçına özel hazırlık: Ekstra şut çalışacaklar

Süper Lig'de gol kısırlığı çeken Galatasaray, şanssızlığını Ziraat Türkiye Kupası'na da taşıdı. Yeşilyurt D.Ç. Ofspor maçında rakip kaleye 28 şut atan Cimbom sahadan sadece 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Teknik Direktör Okan Buruk ise reçeteyi yazdı.

CİMBOM ZORU BAŞARDI

Süper Lig'de çıktığı 12 maçta rakip kaleye tam 219 şut gönderen Galatasaray sadece 16 gol atarak, adeta zoru başardı.