Bir dünya starı daha! Galatasaray Belçikalı yıldız Eden Hazard için düğmeye bastı





Galatasaray sezon başında da ismi gündeme gelen Hazard'ı sezon sonunda kadrosuna katmak istiyor. Ancak Hazard'ın devre arasında Real Madrid'den ayrılması durumunda Galatasaray bu kez de kiralamak için devreye girecek. Real oyuncuyu bir an önce elden çıkarmak isterse Galatasaray'ın tıpkı Icardi transferinde olduğu gibi Hazard'ın yıllık ücretinin bir bölümünü ödeyerek kiralamayı planladığı öğrenildi.