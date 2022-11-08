Bir dünya starı daha! Galatasaray Belçikalı yıldız Eden Hazard için düğmeye bastı

Yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçiren ve dünyaca ünlü futbolcuları kadrosuna katan Galatasaray yeni hedefini Eden Hazard olarak belirledi.
Sezon başında Icardi, Mata, Dries Mertens, Sergio Oliveira ve Lucas Torreira gibi yıldızlara imza attıran Sarı-Kırmızılılar, İspanya La Liga devi Real Madrid'in gözden çıkarttığı Eden Hazard için harekete geçti.
Galatasaray sezon başında da ismi gündeme gelen Hazard'ı sezon sonunda kadrosuna katmak istiyor. Ancak Hazard'ın devre arasında Real Madrid'den ayrılması durumunda Galatasaray bu kez de kiralamak için devreye girecek. Real oyuncuyu bir an önce elden çıkarmak isterse Galatasaray'ın tıpkı Icardi transferinde olduğu gibi Hazard'ın yıllık ücretinin bir bölümünü ödeyerek kiralamayı planladığı öğrenildi.