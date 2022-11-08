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    Bir dünya starı daha! Galatasaray Belçikalı yıldız Eden Hazard için düğmeye bastı

    İspanya’nın ünlü gazetesi Marca’ya göre Ancelotti’nin istemediği Hazard için Sarı-Kırmız-ı lılar satın alma ve kiralama tercihlerini devreye soktu. İşte detaylar...

    Bir dünya starı daha

    Yaz transfer dönemini oldukça hareketli geçiren ve dünyaca ünlü futbolcuları kadrosuna katan Galatasaray yeni hedefini Eden Hazard olarak belirledi.



    Sezon başında Icardi, Mata, Dries Mertens, Sergio Oliveira ve Lucas Torreira gibi yıldızlara imza attıran Sarı-Kırmızılılar, İspanya La Liga devi Real Madrid'in gözden çıkarttığı Eden Hazard için harekete geçti.



    Galatasaray sezon başında da ismi gündeme gelen Hazard'ı sezon sonunda kadrosuna katmak istiyor. Ancak Hazard'ın devre arasında Real Madrid'den ayrılması durumunda Galatasaray bu kez de kiralamak için devreye girecek. Real oyuncuyu bir an önce elden çıkarmak isterse Galatasaray'ın tıpkı Icardi transferinde olduğu gibi Hazard'ın yıllık ücretinin bir bölümünü ödeyerek kiralamayı planladığı öğrenildi.



        İspanyol basınında Hazard'ı teknik direktör Ancelotti'nin istemediği ve devre arası takımdan ayrılmasının ihtimal dahilinde olduğu belirtildi. Marca'ya göre Galatasaray şu an resmen masada. AS'ın Real Madrid muhabiri Manu de Juan da Galatasaray'la anılan Hazard'la ilgili açıklamalarda bulundu. Juan, "Yaşadığı sakatlık sonrasında takıma adapte olamadı. Real kiralık tekliflerine de sıcak bakıyor" dedi.

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        Haberler Spor Bir dünya starı daha! Galatasaray Belçikalı yıldız Eden Hazard için düğmeye bastı
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