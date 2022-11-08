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    • 08.11.2022 18:44
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    • 08.11.2022 18:48
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    Galatasaray'a Eden Hazard transferinde rakip! Newcastle United da devreye girdi

    Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de Beşiktaş galibiyetiyle moral bulan Galatasaray'da devre arası transfer dönemi için çalışmalar başladı. Sarı-kırmızılı ekip listesindeki Eden Hazard'a olan ilgisini sürdürürken, Belçikalı yıldızın transferinde rakip çıktı.

    Emrah Karalinç
    takvim.com.tr
    Özel Haber | Galatasaray’a Hazard transferinde rakip

    Kadrosuna birçok önemli yıldız oyuncuyu katan Galatasaray'ın transfer gündemine gelen isimlerden biri de İspanya Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid'de beklentilerin altında kalan Eden Hazard oldu. Belçikalı yıldız ile ilgili Avrupa'dan başka kulüplerin de devrede olduğu öne sürüldü.

    HAZARD DÜŞÜŞE GEÇTİ
    31 yaşındaki Eden Hazard, Real Madrid'e transfer olmadan önce İngiltere'de üst düzey performans sergileyen bir futbolcuydu. Chelsea'dan 100 milyon euro karşılığında Real'e katılan Eden Hazard, son dönemlerde düşüşe geçti. Hazard'ın Real Madrid'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

    ARTIK 7.5 MİLYON EURO DEĞER BİÇİLİYOR
    Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti'nin gelecek planları arasında yer almayan Eden Hazard'a, İspanya'ya ilk transfer olduğu dönemde 150 milyon euro değer biçiliyordu. Fakat; Hazard'ın Transfermarkt verilerine şu anki değeri sadece 7.5 milyon euro civarında.

        İLGİLENEN TEK İNGİLİZ EKİBİ; NEWCASTLE
        İngiliz ve İspanyol basınında yer alan haberlere göre; Premier Lig'in önde gelen kulüpleri, yıldız futbolcu ile şu anda ilgilenmiyor. Ada'dan Eden Hazard'a ilgi duyan tek kulübün geleceği şekillendirme çabası içinde olan Newcastle United olduğu gündeme geldi.

        HAZARD, DÜNYA KUPASI'NI BEKLİYOR
        Belçikalı futbolcunun en büyük şansı ise 2022 Katar Dünya Kupası olacak. Hazard, Dünya Kupası için, "Benim adıma zor dönemler olduğu gerçek. Ama bunun değişmesi gerekiyor. Real Madrid'de kendimi iyi hissediyorum ama az oynuyorum. Ben daha fazla süre almak istiyorum. Dünya Kupası'nda olmak bir fırsat" diye konuştu. Futbolcu, Real Madrid'den ayrılmak ve Dünya Kupası'nda sergileyeceği iyi bir performansla da iyi bir transfer projesine imza atmayı hedefliyor.

        SÖZLEŞME DURUMU
        Premier Lig devi Chelsea'de 352 maçta 110 gol 92 asist yapan futbolcu, Real Madrid'de ise 72 maçta 7 gol 11 asist üretti. Yaşadığı sakatlıkların daha çok kas sakatlığı olduğu bilinen futbolcunun, Real Madrid ile 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Hazard daha önce Lille ve Chelsea'de oynadı. Eden Hazard, Belçika Milli Takımı'nda 122 maçta 33 gole imza attı. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın Eden Hazard'ı kiralamak istediği yüksek sesle dillendiriliyor.
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            Haberler Spor Galatasaray'a Eden Hazard transferinde rakip! Newcastle United da devreye girdi
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