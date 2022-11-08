Galatasaray'a Eden Hazard transferinde rakip! Newcastle United da devreye girdi

Kadrosuna birçok önemli yıldız oyuncuyu katan Galatasaray'ın transfer gündemine gelen isimlerden biri de İspanya Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid'de beklentilerin altında kalan Eden Hazard oldu. Belçikalı yıldız ile ilgili Avrupa'dan başka kulüplerin de devrede olduğu öne sürüldü.
HAZARD DÜŞÜŞE GEÇTİ
31 yaşındaki Eden Hazard, Real Madrid'e transfer olmadan önce İngiltere'de üst düzey performans sergileyen bir futbolcuydu. Chelsea'dan 100 milyon euro karşılığında Real'e katılan Eden Hazard, son dönemlerde düşüşe geçti. Hazard'ın Real Madrid'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
ARTIK 7.5 MİLYON EURO DEĞER BİÇİLİYOR
Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti'nin gelecek planları arasında yer almayan Eden Hazard'a, İspanya'ya ilk transfer olduğu dönemde 150 milyon euro değer biçiliyordu. Fakat; Hazard'ın Transfermarkt verilerine şu anki değeri sadece 7.5 milyon euro civarında.