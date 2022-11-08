Galatasaray'a Eden Hazard transferinde rakip! Newcastle United da devreye girdi

HAZARD, DÜNYA KUPASI'NI BEKLİYOR

Belçikalı futbolcunun en büyük şansı ise 2022 Katar Dünya Kupası olacak. Hazard, Dünya Kupası için, "Benim adıma zor dönemler olduğu gerçek. Ama bunun değişmesi gerekiyor. Real Madrid'de kendimi iyi hissediyorum ama az oynuyorum. Ben daha fazla süre almak istiyorum. Dünya Kupası'nda olmak bir fırsat" diye konuştu. Futbolcu, Real Madrid'den ayrılmak ve Dünya Kupası'nda sergileyeceği iyi bir performansla da iyi bir transfer projesine imza atmayı hedefliyor.