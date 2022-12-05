İtalya'dan Dries Mertens'le ilgili çarpıcı itiraf: Napoli vermedi Galatasaray'a geldi

GALATASARAY'A MALİYETİ NE KADAR?

Belçikalı futbolcu Mertens ile Galatasaray 1+1 sezon opsiyonlu bir sözleşme imzalamıştı. Futbolcuya bu sezon 2.9 milyon euro ödeme yapılacağı ifade edilmişti. Ayrıca Galatasaray oyuncuya 1.1 milyon euro da imza parası verileceğini borsaya bildirmişti. Napoli'den 2.5 milyon euro talep eden Mertens, Galatasaray'da daha yüksek bir gelir elde etmiş olacak.