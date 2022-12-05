İtalya'dan Dries Mertens'le ilgili çarpıcı itiraf: Napoli vermedi Galatasaray'a geldi

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray'da forma giyen Dries Mertens ile ilgili İtalya'dan dikkati çeken bir yorum geldi. Çizme'de hukuk profesörlüğü yapan ve Napoli'ye yakınlığı ile bilinen Guido Clemente di San Luca, Mertens konusunda çok fazla yalan söylendiğini dile getirdi. Campania Sport'a konuşan Luca, Galatasaray'ın yıldızı ile ilgili çarpıcı ifadelere imza attı.
KAPANMAYAN YARA; MERTENS
Mertens'in, 9 yıl boyunca formasını giydiği Napoli'ye vedası birçok taraftarın halen gündeminde. Çizme basını Mertens'in bu ayrılığını, "Kapanmayan, sadece zamanın iyileştirebileceği bir yara" olarak tanımlıyor.
NAPOLI İLE PAZARLIK YAPMAMIŞ
Belçikalı futbolcunun Napoli'den ayrılmadan önce kulüp başkanı Aurelio De Laurentiis ile sözleşmenin en azından 1 yıl daha uzatılması konusunda pazarlıklar yaptığı iddia edilmişti. Hukuk profesörü Guido Clemente di San Luca, Mertens'in Napoli ile para konusunda uçuk rakamlar istediği iddialarının gerçeği yansıtmadığını çok yakından bildiğini söyledi.