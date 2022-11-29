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    • 29.11.2022 16:06
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    • 29.11.2022 16:06
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    Son dakika haberi! 3 büyükler dünya devlerini solladı! Fenerbahçe zirvede

    Son dakika haberleri… Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, ekim ayı sosyal medya etkileşim sayılarıyla dünyanın dev kulüplerini geride bıraktı. Instagram’da en fazla etkileşim alan kulüpler arasında dünyada 5. kulüp olan Fenerbahçe, 3 büyükler arasında birinci oldu. İşte Fenerbahçe ve Süper Lig devlerinin sosyal medyada solladığı dünya devleri…

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel | 3 büyükler dünya devlerini solladı! İşte sıralama

    Süper Lig'in 3 devi Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, sosyal medyadaki etkileşim sayılarıyla dünyanın dev kulüplerini geride bıraktı. Ekim ayındaki etkileşim sayılarına bakıldığında ortaya ilginç bir tablo çıkıyor.

    FENERBAHÇE DÜNYA BEŞİNCİSİ
    3 büyükler arasında Fenerbahçe, dünyada Instagram'da en fazla etkileşim alan 5. kulüp konumunda…. Sarı-Lacivertliler, 91.4 milyon etkileşim ile Fransız devi PSG, Brezilya'nın köklü kulübü Corinthians ve İngiliz devi Manchester City gibi takımları geride bıraktı.

    GALATASARAY 11. SIRADA
    Galatasaray ise listede 11. sırada yer alıyor. Sarı-Kırmızılılar, Ekim ayı boyunca 56.6 milyon etkileşim aldı ve dünyanın önemli kulüplerini geride bırakmayı başardı.

    BEŞİKTAŞ İLK 20'DE
    Süper Lig'in dev kulüplerinden Beşiktaş ise Ekim ayında instagramda en fazla etkileşim alan 18. kulüp olmayı başardı. Siyah-Beyazlılar, ilk 20 sırada yer alırken Boca Juniors ve Arsenal gibi takımları geride bırakmayı başardı.

    Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyor. Kulüp sosyal medya hesaplarının gün içinde yaptığı paylaşımlar ise taraftarlar tarafından paylaşım rekorları kırıyor.

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    Haberler Spor Son dakika haberi! 3 büyükler dünya devlerini solladı! Fenerbahçe zirvede
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