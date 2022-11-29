Son dakika haberi! 3 büyükler dünya devlerini solladı! Fenerbahçe zirvede

GALATASARAY 11. SIRADA

Galatasaray ise listede 11. sırada yer alıyor. Sarı-Kırmızılılar, Ekim ayı boyunca 56.6 milyon etkileşim aldı ve dünyanın önemli kulüplerini geride bırakmayı başardı.

BEŞİKTAŞ İLK 20'DE

Süper Lig'in dev kulüplerinden Beşiktaş ise Ekim ayında instagramda en fazla etkileşim alan 18. kulüp olmayı başardı. Siyah-Beyazlılar, ilk 20 sırada yer alırken Boca Juniors ve Arsenal gibi takımları geride bırakmayı başardı.

Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş taraftarları sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanıyor. Kulüp sosyal medya hesaplarının gün içinde yaptığı paylaşımlar ise taraftarlar tarafından paylaşım rekorları kırıyor.