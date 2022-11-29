TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Göztepe-Altay maçı sonrası flaş açıklama! Kulüpler ceza alacak mı?





"İKİ OLAY DA HAYATA KASITLA İLGİLİ BİR DAVRANIŞ"

Altay Başkanı Ayhan Dündar, "Yaralılarının sağlıklarına kavuşmaları tek güzel olan durum. Bizler bir arada aynı mücadeleyi sergilemek için çaba sarf ederken, kötü örnek olacak davranışların sergilenmesi kabul edilebilir bir durum değil. Yaşanan iki olay da benim nazarımda hayata kasıtla ilgili bir davranıştır. Bunu yapanların en ağır şekilde cezalandırılması için durumun takipçisi olacağız. Bundan sonraki süreçte tribünlerin daha temiz olması, insanları tribünlere daha fazla çekmek için mücadele vereceğiz. Kendini bilmez birkaç insanın yaptığı davranış taraftarlara ve camiaya mal edilemez. Bu sürecin de üstesinden geleceğimize inanıyoruz" ifadelerini kullandı.



Toplantıda İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, TFF Yönetim Kurulu Üyesi Nükhet Küçükel Ezberci, Altay Başkanı Ayhan Dündar, Göztepe Yönetim Kurulu Üyesi ve eski başkan Mehmet Sepil, Göztepeli futbolcular Yasin Öztekin, Atınç Nukan ve İsmail Köybaşı da bulundu.