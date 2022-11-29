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    • Spor
    • 29.11.2022 15:46
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    • 29.11.2022 16:20
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    Son dakika! Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza'dan heyecanlandıran paylaşım

    Son dakika haberi! Brezilyalı yıldız Alex De Souza, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden heyecanlandıran bir paylaşım yaptı. Fenerbahçe'nin efsane butbolcusu Alex, Türkiye bayrağı kullandığı açıklamasında "Yuvama dönüyorum" ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    Alex de Souza’dan heyecanlandıran paylaşım

    Fenerbahçe'de uzun dönemler forma giyen Alex de Souza, resmi Twitter adresi üzerinden Türkiye bayrağı içeren bir paylaşım yaptı.

    "Yuvama dönüyorum.." şeklinde bir mesaj paylaşan Brezilyalı futbolcunun paylaşımı taraftarlarda merak uyandırırken paylaşımın Alex tarafından mı atıldığı ya da bir hacklenme olup olmadığı bilinmiyor.

    Alex de Souza, 2014'te aktif futbol kariyerini sonlandırdı. Futbolu bıraktıktan sonra 2021'in Nisan ayından bu yana Sao Paulo'nun 20 yaş altı takımını çalıştıran Fenerbahçe'nin unutulmaz isimleri arasında yer alan Alex de Souza, Pro A ve Pro B lisanlarını aldıktan sonra Brezilya Serie A'dan Serie B'ye düşen Avai ile 2023 sezonu için anlaşma sağladı.

        Avai Kulübünden yapılan açıklamaya göre, 2023 sezonu için anlaşmaya varılan 45 yaşındaki Alex, 22 Kasım'da basına tanıtılacaktı fakat bu tanıtım ve resmi imza töreni gerçekleşmedi.

        ALEX'İN FENERBAHÇE KARİYERİ
        Fenerbahçe'de forma giydiği 2004-2012 yılları arasında 3 lig şampiyonluğu yaşayan Alex, 48 kez giydiği Brezilya Milli Takımı formasıyla da 1999 ve 2004'te Kupa Amerika'yı kazandı.

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        Haberler Spor Son dakika! Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza'dan heyecanlandıran paylaşım
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