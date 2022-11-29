Son dakika! Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza'dan heyecanlandıran paylaşım

Fenerbahçe'de uzun dönemler forma giyen Alex de Souza, resmi Twitter adresi üzerinden Türkiye bayrağı içeren bir paylaşım yaptı.
"Yuvama dönüyorum.." şeklinde bir mesaj paylaşan Brezilyalı futbolcunun paylaşımı taraftarlarda merak uyandırırken paylaşımın Alex tarafından mı atıldığı ya da bir hacklenme olup olmadığı bilinmiyor.
Alex de Souza, 2014'te aktif futbol kariyerini sonlandırdı. Futbolu bıraktıktan sonra 2021'in Nisan ayından bu yana Sao Paulo'nun 20 yaş altı takımını çalıştıran Fenerbahçe'nin unutulmaz isimleri arasında yer alan Alex de Souza, Pro A ve Pro B lisanlarını aldıktan sonra Brezilya Serie A'dan Serie B'ye düşen Avai ile 2023 sezonu için anlaşma sağladı.