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    • Spor
    • 29.11.2022 17:54
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    • 29.11.2022 17:54
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    Ekvador-Sengal | CANLI ANLATIM İZLE

    2022 Dünya Kupası A Grubu'nda Ekvador ve Senegal karşı karşıya geliyor. Gözler Dünya Kupası'nda 3 gol atarak damga vuran, Fenerbahçeli Enner Valecia'da olacak. Karşılşamayı canlı olarak takvim.com.tr üzerinden takip edebilirsiniz.

    Ekvador-Senagal | CANLI

    2022 Dünya Kupası'nda grup etabının son karşılaşmaları oynanıyor.


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    A Grubu'nda ise Ekvador ile Senegal karşı karşıya geliyor. Saat 18.00'de başlayacak olan mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.



    GRUPTA HER ŞEY OLABİLİR
    A Grubu'nda oynanan ilk iki maça göre, henüz puanla tanışamayan Katar son sırada bulunuyor ve turnuvaya veda etmiş durumda. Grupta Hollanda 4 puanla zirvede yer alıyor. İkinci sırada bulunan Ekvador'un 4, üçüncü sırada bulunan Senegal'in üç puanı bulunuyor. Gruptaki diğer mücadelede ise Hollanda ile Katar karşılaşacak. Mücadele 18.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan yayınlanacak.



    İLK 11'LER
    Ekvador: Galindez, Preciado, Torres, Hincapie, Estupinan, Gruezo, Franco, Caicedo, Plata, Estrada, Valencia.
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