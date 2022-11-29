Ekvador-Sengal | CANLI ANLATIM İZLE

2022 Dünya Kupası'nda grup etabının son karşılaşmaları oynanıyor.
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A Grubu'nda ise Ekvador ile Senegal karşı karşıya geliyor. Saat 18.00'de başlayacak olan mücadele TRT 1'den naklen yayınlanacak.
GRUPTA HER ŞEY OLABİLİR
A Grubu'nda oynanan ilk iki maça göre, henüz puanla tanışamayan Katar son sırada bulunuyor ve turnuvaya veda etmiş durumda. Grupta Hollanda 4 puanla zirvede yer alıyor. İkinci sırada bulunan Ekvador'un 4, üçüncü sırada bulunan Senegal'in üç puanı bulunuyor. Gruptaki diğer mücadelede ise Hollanda ile Katar karşılaşacak. Mücadele 18.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan yayınlanacak.