Ekvador-Sengal | CANLI ANLATIM İZLE





GRUPTA HER ŞEY OLABİLİR

A Grubu'nda oynanan ilk iki maça göre, henüz puanla tanışamayan Katar son sırada bulunuyor ve turnuvaya veda etmiş durumda. Grupta Hollanda 4 puanla zirvede yer alıyor. İkinci sırada bulunan Ekvador'un 4, üçüncü sırada bulunan Senegal'in üç puanı bulunuyor. Gruptaki diğer mücadelede ise Hollanda ile Katar karşılaşacak. Mücadele 18.00'de başlayacak ve TRT Spor'dan yayınlanacak.