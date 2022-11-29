İhracat tamamlandı! 2022 FIFA Dünya Kupası’nda en önemli misafirleri 'Okçu' taşıyacak

"Volkswagen Crafter ile aynı teknik altyapıya sahip olan MAN TGE ve Volkswagen Caravelle olmak üzere iki çeşit araç üzerinde çalıştık. Pandemi sürecinde araç üretiminde ciddi bir sıkıntı vardı. Bu operasyon için VW'nin üretimden sorumlu yöneticileri ile görüşüldü ve fabrikada Okçu'ya öncelik verildi. Sonradan öğrendik ki fabrikada araçların çabuk bitirilmesi için üst yönetimden talimat gelmiş ve araçların üzerine 'Acil Durum' uyarısı yapıştırılmış."

İLK ARAÇ KATAR EMİRİ'NE ASKERİ UÇAKLA GİTTİ

Bitirdikleri ilk araca Katar Emiri'nin kendisinin bir an önce binmek istediğini bu nedenle geçtiğimiz yıl Sabiha Gökçen'den Katar'a ait askeri bir uçak ile aracı gönderdiklerini anlatan Savni Okçu, şunları söyledi:

"Emir Tamim aracı çok beğenmiş. Son 1 yıldır en çok kullandığı araç bizim hazırladığımız araç olmuş. Artık misafirleri gelince de onunla aldırıyormuş. En son Porsche Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Wolfgang Heinz Porsche kendisini ziyarete gittiğinde de onları bizim hazırladığımız araçla aldırmış. Başkan da merak edip aracı kimin tasarladığını sormuş. Ardından Volkswagen Orta Doğu'nun bir etkinliğinde de bizim hazırladığımız her iki modeli de sergilediler. Ülkemizin ihracatına katkıda bulunmuş olmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz."