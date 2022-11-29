İhracat tamamlandı! 2022 FIFA Dünya Kupası’nda en önemli misafirleri 'Okçu' taşıyacak

Kişiye özel lüks tasarım konusunda dünyanın önde gelen markalarından Okçu 2022 FIFA Dünya Kupası'nda resmi ulaşımı sağlayacak.
İHRACAT TAMAMLANDI
Okçu, 20 Kasım - 18 Aralık tarihleri arasında Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası kapsamında, devlet ve hükümet başkanları başta olmak üzere ülkeye gelen en önemli misafirleri taşıyacak 55 özel aracın ihracatını tamamladı.
"BÜYÜK BİR GİZLİLİK İÇERİSİNDE BU ARAÇLARI HAZIRLADIK"
Katar yetkililerinin, kendilerinin önceki tasarımlarını gördükten sonra Dünya Kupası'nda Okçu tarafından hazırlanmış araçları kullanmaya kesin olarak karar verdiklerini belirten Okçu Genel Müdürü Savni Okçu, "Daha önceden de bizim yaptığımız araçları kişisel kullanımları için tercih eden Katar yetkilileri, ülkeye gelecek en değerli misafirleri ağırlamak için bizden 55 adet Okçu imzalı ve özel tasarımlı araç hazırlamamızı istediler. Büyük bir gizlilik içerisinde bu araçları hazırladık. Sonrasında bu araçları Katar'da gerçekleştirilecek 2022 FIFA Dünya Kupası kapsamında kullanacaklarını söylediler. Dünya çapında bu kadar büyük bir organizasyonda ürünlerimiz ile yer alıp, en önemli konuklarının ulaşımını sağlayan bir Türk markası olmak bizim için büyük bir gurur vesilesi oldu" dedi.
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Katar'ın Volkswagen Grubu'nda %17'lik bir pay sahibi olmasının söz konusu araçların tercihinde etkili olduğunu belirten Savni Okçu, konuşmasını şöyle sürdürdü: