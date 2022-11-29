Son dakika Fenerbahçe haberleri... Adı Hatayspor ile anılıyordu! Mauricio Lemos hakkında flaş açıklama
Spor Toto Süper Lig'de uzun vadede üst sıralarda olmayı ve sürdürülebilir bir başarı modelini hedefleyen Hatayspor'da teknik direktörlük görevine Volkan Demirel'in getirilmesinin ardından transfer ile ilgili çeşitli iddialar gündeme geldi. Fenerbahçe'de forma giyen ve beklentilerin altında kalan Mauricio Lemos da Hatayspor ile anıldı. Hatayspor'dan Lemos'un transfer iddiaları ile ilgili olarak TAKVİM'e özel ve resmi bir açıklama geldi.
Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Volkan Demirel'in burada olması sebebiyle Fenerbahçe'den oyuncular kulübümüz ile anılıyor ama Lemos bizim transfer gündemimizde yer almıyor. Oyuncunun transferi için Fenerbahçe ile bir görüşme yapmadık. Böyle bir transfer planlamamız yok" diye konuştu.
"SAĞLIKLI BİR YAPILANMA HEDEFİMİZ VAR"
Süper Lig'de daha üst sıralara tırmanmak istediklerini de vurgulayan Savut, "Dünya Kupası sebebiyle verilen aradan sonra da iyi bir dönüş yapmak istiyoruz. Bizim felsefemiz belli. Üreten bir Hatayspor olmasını ve kulübün en iyi yerlerde olmasını sağlamak istiyoruz. Türkiye'nin ekonomik şartları doğrultusunda da sağlıklı bir yapılanma içindeyiz" dedi.
LEMOS'UN PERFORMANSI
Uruguaylı defans oyuncusu bu sezon Fenerbahçe'de 2'si Spor Toto Süper Lig ve 3'ü de UEFA Avrupa Ligi olmak üzere toplam 5 karşılaşmada 360 dakika süre aldı. Futbolcu, 2021-22 sezonunu ise KFCO Wilrijk ekibinde geçirmiş ve kiralık oynadığı Belçika ekibinde 16 maçta 1 gol atmıştı.
LİSTEDE YER ALMIYOR
Lemos, hatırlanacağı üzere Fenerbahçe ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştı. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan futbolcuya 300 bin euro değer biçiliyor.
Lemos, Bruma ve Novak gibi Süper Lig'de mücadele eden Fenerbahçe kadrosuna yazılmayan isimlerden biri olmuştu.