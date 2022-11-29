Son dakika Fenerbahçe haberleri... Adı Hatayspor ile anılıyordu! Mauricio Lemos hakkında flaş açıklama

Hatayspor Sportif Direktörü Taner Savut konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Volkan Demirel'in burada olması sebebiyle Fenerbahçe'den oyuncular kulübümüz ile anılıyor ama Lemos bizim transfer gündemimizde yer almıyor. Oyuncunun transferi için Fenerbahçe ile bir görüşme yapmadık. Böyle bir transfer planlamamız yok" diye konuştu.