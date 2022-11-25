Dünya Kupası onlara da yaradı! Hakemler turnayı gözünden vurdu: 2 maça bir daire parası

HAKEMLER PARA BASIYOR

Dünya Kupası'nda yer alan orta hakemler katılım payı olarak 70 bin dolar kazandı. Yan hakemler ise katılım payı olarak 25 bin doların sahibi oldu. Grup maçlarında ise orta hakemler ve VAR hakemleri 3 bin dolar elde etti. Yan hakemler ise grup maçlarında 2500 dolar kazandı.