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    • Spor
    • 25.11.2022 13:47
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    • 25.11.2022 13:53
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    Dünya Kupası onlara da yaradı! Hakemler turnayı gözünden vurdu: 2 maça bir daire parası

    Katar’da düzenlenen 2022 FİFA Dünya Kupası heyecanı tüm hızıyla devam ederken hakemlerin kazancı mercek altına alındı. Futbolcuların dışında hakemler için de müthiş bir gelir kapısı olan Katar’da maç yöneten hakemler adeta para basıyor. Dünya Kupası’nda 2 maç yöneten bir hakem neredeyse bir daire parasını cebine indiriyor.

    Onur Koçhan
    takvim.com.tr
    Özel Haber | 2 maç bir daire parası ediyor

    Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor… Gruplardaki ilk maçlar geride kalırken hafızalara Suudi Arabistan ve Japonya'nın aldığı galibiyetler kazındı.

    Dünya Kupası'nda yer alan yıldız futbolcular kulüplerinde milyon eurolar kazanıyor… Hakemler için de Katar müthiş bir gelir kapısı oldu. İspanyolların yüksek tirajlı gazetesi AS'a göre Dünya Kupası'nda yer alan hakemler hatırı sayılı bir parayı ceplerine koyuyor.

    HAKEMLER PARA BASIYOR
    Dünya Kupası'nda yer alan orta hakemler katılım payı olarak 70 bin dolar kazandı. Yan hakemler ise katılım payı olarak 25 bin doların sahibi oldu. Grup maçlarında ise orta hakemler ve VAR hakemleri 3 bin dolar elde etti. Yan hakemler ise grup maçlarında 2500 dolar kazandı.

    Sonraki tur maçlarında ise hakemlerin aldığı ücretler artacak. Orta hakemler sonraki turlarda maç başına 10 bin dolar kazanacak. VAR hakemleri ve yan hakemler ise 5000 bin doların sahibi olacak.

        2 MAÇ 1 DAİRE PARASI EDİYOR
        Bir orta hakem, grup maçlarında ve sonraki turda birer maç yönetirse 83 bin dolar kazanacak. Bu da yaklaşık 1 milyon 543 bin lira yapıyor. Yani, Dünya Kupası'nda 2 maç yöneten bir hakem neredeyse bir daire parasını cebine indiriyor.

        SÜPER LİG HAKEMLERİNİN KAZANCI
        Süper Lig hakemleri maç başına 20 bin lira kazanıyor. Süper Lig VAR hakemi ücreti ise 10 bin lira… Süper Lig VAR olduğu zaman 10 bin lira, AVAR olduğundaysa 5 bin lira kazanıyor. 1. Lig'de VAR ücreti 6 bin 800, AVAR ücretiyse 3 bin 600 lira.

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        HangiKredi
        Haberler Spor Dünya Kupası onlara da yaradı! Hakemler turnayı gözünden vurdu: 2 maça bir daire parası
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