Dünya Kupası onlara da yaradı! Hakemler turnayı gözünden vurdu: 2 maça bir daire parası

Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor… Gruplardaki ilk maçlar geride kalırken hafızalara Suudi Arabistan ve Japonya'nın aldığı galibiyetler kazındı.
Dünya Kupası'nda yer alan yıldız futbolcular kulüplerinde milyon eurolar kazanıyor… Hakemler için de Katar müthiş bir gelir kapısı oldu. İspanyolların yüksek tirajlı gazetesi AS'a göre Dünya Kupası'nda yer alan hakemler hatırı sayılı bir parayı ceplerine koyuyor.
HAKEMLER PARA BASIYOR
Dünya Kupası'nda yer alan orta hakemler katılım payı olarak 70 bin dolar kazandı. Yan hakemler ise katılım payı olarak 25 bin doların sahibi oldu. Grup maçlarında ise orta hakemler ve VAR hakemleri 3 bin dolar elde etti. Yan hakemler ise grup maçlarında 2500 dolar kazandı.