İran'dan Galler'e büyük şok! Uzatmalarda devirdi | Galler 0 - 2 İran MAÇ SONUCU

2022 Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. B grubu 2. hafta karşılaşmasında Galler ile İran kozlarını paylaştı. Mücadeleyi İran, 90+9'da Cheshmi'nin ve 90+11. dakikada Rezaeian'ın attığı gollerle 2-0 kazandı.
Bu sonucun ardından ilk hafta İngiltere'ye 6-2 mağlup olan İran gruptaki puanını 3 yaptı. Galler ise ABD beraberliğinin ardından 1 puanda kaldı.
Maçta Galler kalecisi Hennessey, 86. dakikada direkt kırmızı kart görerek oyunu terk etti.
Gruptaki bir diğer maçta ise İngiltere ile ABD kozlarını paylaşacak.
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MAÇTAN DETAYLAR
Maçın ilk tehlikeli pozisyonu 12. dakikada Galler'den geldi. Roberts'in sağ taraftan ortaladığı topa ceza alanı içinde Moore ayak koydu ancak kaleci Hosseini gole izin vermedi.
Tempolu oynamalarına rağmen aradıkları boşlukları bulamayan iki takım, soyunma odasında golsüz eşitlikle gitti.
İran, ikinci yarıya adeta direkleri döverek başladı. Bayer Leverkusen forması giyen Azmoun'un 51. dakikadaki şutu atak yönüne göre sağ direkten döndü. Pozisyonun devamında topu kontrol eden Gholizadeh'ın şutunda bu kez sol direkt gole izin vermedi.
Galler'i ileride karşılaşan ve rakip yarı alana yüklenen İran, 73. dakikada Ezzatolahi'nin yerden şutunda bir kez daha gole yaklaştı ancak kaleci Hennessey son anda topu kornere çeldi.
Düşünceli bir şekilde saha kenarında bir sağa bir sola yürüyen teknik direktör Carlos Queiroz'un bulunduğu yarı alanda baskısını son dakikaya kadar sürdüren İran, bunun meyvesini aldı.
90+8. dakikada Galler savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Cheshmi, yerden sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.
Beraberliği yakalamak için ileriye çıkan Galler'in savunmasındaki boşluklar İran'a ikinci golü getirdi. Sol taraftan gelişen atakta Taremi'nin pasıyla ceza alına giren Rezaeian, 90+11. dakikada kaleci Ward'ın üzerinden topu ağlara gönderdi: 0-2.
Karşılaşmayı 2-0 kazanan İran, bu galibiyetin ardından puanını 3'e çıkardı. Galler ise 1 puanda kaldı.