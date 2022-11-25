İran'dan Galler'e büyük şok! Uzatmalarda devirdi | Galler 0 - 2 İran MAÇ SONUCU

Galler'i ileride karşılaşan ve rakip yarı alana yüklenen İran, 73. dakikada Ezzatolahi'nin yerden şutunda bir kez daha gole yaklaştı ancak kaleci Hennessey son anda topu kornere çeldi.

Düşünceli bir şekilde saha kenarında bir sağa bir sola yürüyen teknik direktör Carlos Queiroz'un bulunduğu yarı alanda baskısını son dakikaya kadar sürdüren İran, bunun meyvesini aldı.

90+8. dakikada Galler savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı topu önünde bulan Cheshmi, yerden sert bir vuruşla topu ağlara gönderdi: 0-1.

Beraberliği yakalamak için ileriye çıkan Galler'in savunmasındaki boşluklar İran'a ikinci golü getirdi. Sol taraftan gelişen atakta Taremi'nin pasıyla ceza alına giren Rezaeian, 90+11. dakikada kaleci Ward'ın üzerinden topu ağlara gönderdi: 0-2.

Karşılaşmayı 2-0 kazanan İran, bu galibiyetin ardından puanını 3'e çıkardı. Galler ise 1 puanda kaldı.