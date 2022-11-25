Beşiktaşlı yıldız Weghorst Ekvador maçı öncesi coştu! Antrenmanda öyle bir gol attı ki akıllara Sambacı Richarlison geldi





RAKİBİ FENERLİ VALENCİA

Beşiktaş'ta bu sezon Süper Lig'de 13 maçta 6 gol 4 asistli performans sergileyen futbolcu teknik direktör Louis van Gaal tarafından milli takımda ilk 11'de tercih edilmemişti. Weghorst, şans bulması halinde Fenerbahçe'de forma giyen Ekvadorlu golcü Enner Valencia'ya da rakip olacak.

İLK MAÇI KAZANDILAR

Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Hollanda deplasmanda Senegal ile karşı karşıya gelirken Portakallar sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Hollanda'nın gollerini Gakpo ile Klaassen kaydetmişti.

DÜNYA KUPASI'NI ÖNEMSİYOR

Burnley'den Beşiktaş'a kiralık olarak gelen Wout Weghorst, Dünya Kupası'nda süre almak ve kendisini göstermek istiyor. Hollanda basını geride bıraktığımız dönemlerde, futbolcunun özellikle kariyerinde yeni bir sıçrama yapmak için Dünya Kupası fırsatını iyi değerlendirmesi gerektiğine dikkati çekmişti.

BEŞİKTAŞ'A MALİYETİ NE KADAR?

Bilindiği üzere Beşiktaş, Burnley ekibine Wout Weghorst'un kiralanması için herhangi bir bedel ödemedi. 30 yaşındaki golcü ise 2.8 milyon euro garanti ücret kazanacak. Ayrıca 200 bin euro da performans priminin Beşiktaş tarafından futbolcuya ödeneceği borsaya bildirilmişti. Transfermarkt verilerine göre; Wout Weghorst'a 14 milyon euro değer biçiliyor.