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    • Spor
    • 25.11.2022 11:34
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    • 25.11.2022 11:34
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    Beşiktaşlı yıldız Weghorst Ekvador maçı öncesi coştu! Antrenmanda öyle bir gol attı ki akıllara Sambacı Richarlison geldi

    Hollanda Milli Takımı ile birlikte 2022 Katar Dünya Kupası'nda yer alan Beşiktaş'ın golcüsü Wout Weghorst, bugün oynayacakları Ekvador maçı öncesinde moral depoladı. Bugünkü maçta şans bulması halinde Fenerbahçe'de forma giyen Ekvadorlu golcü Enner Valencia'ya da rakip olacak olan Weghorst, antrenman maçında estetik bir gole imza atarak arkadaşlarından da tebrik aldı. İşte Weghorst’un o golü…

    Emrah Karalinç
    takvim.com.tr
    Beşiktaşlı yıldız Weghorst coştu! Öyle bir gol attı ki...

    Beşiktaş'ın golcüsü Wout Weghorst, Hollanda Milli Takımı ile birlikte 2022 Katar Dünya Kupası'nda yer alıyor. Golcü futbolcu, A Grubu'nda bugün Ekvador ile oynayacakları karşılaşma öncesinde moralini ciddi oranda yükseltmiş durumda.

    WEGHORST ANTRENMANDA COŞTU
    Hollanda basını, Wout Weghorst'un Ekvador maçı öncesinde antrenmandaki istekli görüntüsüne vurgu yaptı. Weghorst, antrenman maçında estetik bir gole imza attı ve arkadaşlarından da tebrik aldı.

    LANGIRT OYNADI, MORAL DEPOLADI
    Milli Takım kampında Weghorst, arkadaşlarıyla birlikte langırt da oynayarak moral depoladı.



    RAKİBİ FENERLİ VALENCİA
    Beşiktaş'ta bu sezon Süper Lig'de 13 maçta 6 gol 4 asistli performans sergileyen futbolcu teknik direktör Louis van Gaal tarafından milli takımda ilk 11'de tercih edilmemişti. Weghorst, şans bulması halinde Fenerbahçe'de forma giyen Ekvadorlu golcü Enner Valencia'ya da rakip olacak.

    İLK MAÇI KAZANDILAR
    Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Hollanda deplasmanda Senegal ile karşı karşıya gelirken Portakallar sahadan 2-0'lık galibiyetle ayrıldı. Hollanda'nın gollerini Gakpo ile Klaassen kaydetmişti.

    DÜNYA KUPASI'NI ÖNEMSİYOR
    Burnley'den Beşiktaş'a kiralık olarak gelen Wout Weghorst, Dünya Kupası'nda süre almak ve kendisini göstermek istiyor. Hollanda basını geride bıraktığımız dönemlerde, futbolcunun özellikle kariyerinde yeni bir sıçrama yapmak için Dünya Kupası fırsatını iyi değerlendirmesi gerektiğine dikkati çekmişti.

    BEŞİKTAŞ'A MALİYETİ NE KADAR?
    Bilindiği üzere Beşiktaş, Burnley ekibine Wout Weghorst'un kiralanması için herhangi bir bedel ödemedi. 30 yaşındaki golcü ise 2.8 milyon euro garanti ücret kazanacak. Ayrıca 200 bin euro da performans priminin Beşiktaş tarafından futbolcuya ödeneceği borsaya bildirilmişti. Transfermarkt verilerine göre; Wout Weghorst'a 14 milyon euro değer biçiliyor.

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    Haberler Spor Beşiktaşlı yıldız Weghorst Ekvador maçı öncesi coştu! Antrenmanda öyle bir gol attı ki akıllara Sambacı Richarlison geldi
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