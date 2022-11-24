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    • Spor
    • 24.11.2022 19:50
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    • 24.11.2022 20:06
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    CANLI | 2022 Dünya Kupası Portekiz-Gana canlı anlatım | Cristiano Ronaldo sahnede

    Katar'ın ev sahipliğini yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası’nda, H Grubu'nda yer alan Portekiz ve Gana takımları Doha'daki 974 Stadyumu'nda karşılaştı. Karşılamayı takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

    Portekiz-Gana canlı anlatım

    2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ederken H Grubu'nun 2. karşılaşmasında merakla beklenen Portekiz Gana maçı başladı. Karşılaşmada tüm gözler Portekiz'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'ya çevrilmiş durumda. Bu heyecan dolu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

    PORTEKİZ - GANA MAÇI İLK 11'LER
    Portekiz:     Diogo Costa, Cancelo, Danilo, Ruben Dias, Guerreiro, Neves, Bruno Fernandes, Bernardo, Otavio, Felix, Cristiano Ronaldo

    Gana: Ati Zigi, Seidu, Djiku, Salisu, Amartey, Rahman, Partey, Abdul Samed; Kudus, Inaki Williams, Andre Ayew

    GRUBUN İLK MAÇINDA GOL SESİ SESİ ÇIKMADI
    H Grubu'nun ilk maçında Uruguay ile Güney Kore karşı karşıya geldi. Karşılaşmada iki taraf da gol atma başarısı gösteremeyince mücadele 0-0'lık beraberlikle sona erdi. Bu maçın ardından tüm gözler Portekiz - Gana maçına çevrilmiş durumda.

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    Haberler Spor CANLI | 2022 Dünya Kupası Portekiz-Gana canlı anlatım | Cristiano Ronaldo sahnede
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