CANLI | 2022 Dünya Kupası Portekiz-Gana canlı anlatım | Cristiano Ronaldo sahnede

2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ederken H Grubu'nun 2. karşılaşmasında merakla beklenen Portekiz Gana maçı başladı. Karşılaşmada tüm gözler Portekiz'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo'ya çevrilmiş durumda. Bu heyecan dolu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

PORTEKİZ - GANA MAÇI İLK 11'LER

Portekiz: Diogo Costa, Cancelo, Danilo, Ruben Dias, Guerreiro, Neves, Bruno Fernandes, Bernardo, Otavio, Felix, Cristiano Ronaldo

Gana: Ati Zigi, Seidu, Djiku, Salisu, Amartey, Rahman, Partey, Abdul Samed; Kudus, Inaki Williams, Andre Ayew

GRUBUN İLK MAÇINDA GOL SESİ SESİ ÇIKMADI

H Grubu'nun ilk maçında Uruguay ile Güney Kore karşı karşıya geldi. Karşılaşmada iki taraf da gol atma başarısı gösteremeyince mücadele 0-0'lık beraberlikle sona erdi. Bu maçın ardından tüm gözler Portekiz - Gana maçına çevrilmiş durumda.