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    • Spor
    • 25.11.2022 15:59
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    • 25.11.2022 15:59
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    Katar Senegal canlı anlatım izle!

    2022 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahibi Katar, A Grubu'ndaki ikinci maçında Senegal ile karşılaşıyor. Turnuvaya mağlubiyetle başlayan iki takım da ilk puanlarını almak ve son 16 iddialarını son maça taşımak istiyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı ve tüm detaylarını takvim.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Katar Senegal CANLI

    2022 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda ev sahibi Katar, ikinci maçta Senegal ile karşı karşıya geliyor. Senegal'de Corendon Alanyaspor forması giyen Famara Diedhiou ilk 11'de yer alıyor.

    İKİ TAKIMIN İLK 11'LERİ

    KATAR: Barsham, Miguel, Ismaeel, Khoukhi, Hassan, Ahmed, Haydos, Boudiaf, Madibo, Almoez, Akram Afif

    SENEGAL: Mendy, Sabaly, Koulibaly, Jakobs, Diallo, Gueye, Mendy, Diatta, Sarr, Diedhiou, Dia


    KATAR-SENEGAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
    Saat 16.00'da başlayan zorlu karşılaşma Al Thumama Stadı'nda oynanıyor. İspanyol Antonio Mateu'nun yönettiği karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanıyor.

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