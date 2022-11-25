Katar Senegal canlı anlatım izle!

2022 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda ev sahibi Katar, ikinci maçta Senegal ile karşı karşıya geliyor. Senegal'de Corendon Alanyaspor forması giyen Famara Diedhiou ilk 11'de yer alıyor.
İKİ TAKIMIN İLK 11'LERİ
KATAR: Barsham, Miguel, Ismaeel, Khoukhi, Hassan, Ahmed, Haydos, Boudiaf, Madibo, Almoez, Akram Afif
SENEGAL: Mendy, Sabaly, Koulibaly, Jakobs, Diallo, Gueye, Mendy, Diatta, Sarr, Diedhiou, Dia
KATAR-SENEGAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Saat 16.00'da başlayan zorlu karşılaşma Al Thumama Stadı'nda oynanıyor. İspanyol Antonio Mateu'nun yönettiği karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanıyor.