Dünya Kupası'na Fenerbahçe damgası! Sadece Valencia ve Batshuayi yok, Jesus da orada

Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nda Fenerbahçe fırtınası esiyor. Açılış maçında Ekvador ev sahibi Katar'ı 2-0 mağlup ederken gollerin ikisi de Enner Valencia'dan gelmişti. Bu maçta Valencia'nın bir golü de VAR'a takıldı. Önceki gece Belçika, Kanada'yı tek golle geçerken 3 puan getiren golün sahibi Michy Batshuayi idi. Fenerbahçeli 2 futbolcu da Dünya Kupası'na harika bir giriş yaparken Arjantin'i 2-1 yenen Suudi Arabistan'da da Fenerbahçe'den esintiler vardı. Zira Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, 2018/19 sezonunda Suudi Arabistan'da çalıştırdığı Al Hilal takımında 9 futbolcu milli takımda yer aldı.
SİSTEM JESUS'TAN
Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan takımındaki izleri sadece bununla da sınırlı değildi. Suudi Arabistan'ın oynadığı futbol Jesus'un Fenerbahçe'sine çok benziyordu. Takımın ileride pres yapması, savunmanın orta çizgiye kadar çıkması ve uygulanan ofsayt taktiği Fenerbahçe'nin futbol tarzıyla bire bir aynıydı. Jorge Jesus, Al Hilal'de sadece 1 yıl çalışmış olmasına rağmen, futbol felsefesinin Suudi Arabistan'da kalıcı olması son derece önemli bir ayrıntı olarak dikkat çekti.