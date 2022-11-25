Dünya Kupası'na Fenerbahçe damgası! Sadece Valencia ve Batshuayi yok, Jesus da orada





SİSTEM JESUS'TAN

Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan takımındaki izleri sadece bununla da sınırlı değildi. Suudi Arabistan'ın oynadığı futbol Jesus'un Fenerbahçe'sine çok benziyordu. Takımın ileride pres yapması, savunmanın orta çizgiye kadar çıkması ve uygulanan ofsayt taktiği Fenerbahçe'nin futbol tarzıyla bire bir aynıydı. Jorge Jesus, Al Hilal'de sadece 1 yıl çalışmış olmasına rağmen, futbol felsefesinin Suudi Arabistan'da kalıcı olması son derece önemli bir ayrıntı olarak dikkat çekti.

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