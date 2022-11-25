Çizme basınında flaş Joao Pedro iddiası: Devre arası İtalya'ya dönüyor

PİYASA DEĞERİ 9 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 9 milyon Euro olan Joao Pedro'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Fenerbahçe ile bu sezon 15 maça çıkan ve 2 gol, 1 asist üreten Pedro, henüz istenilen seviyeye ulaşamadı.