Çizme basınında flaş Joao Pedro iddiası: Devre arası İtalya'ya dönüyor

Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Brezilyalı oyuncu ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan medyası, 30 yaşındaki yıldız oyuncunun devre arasında takımdan ayrılabileceğini yazdı.
KİRALIK FORMÜLÜ MASADA
İtalyan medyasından Tuttosport'un haberine göre Fenerbahçe'nin golcüsü Joao Pedro'nun devre arasında Torino'ya transfer olabileceğini belirtildi.
Gazete, Sampdoria'nın da devreye girebileceğini iddia etti.
Gazete Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusuyla ilgili olarak, "Eski Cagliari forveti, Türkiye'den ayrılarak İtalya'ya dönebilir. Pedro'yu uzun süredir takip eden Torino, kiralık formülünü masaya yatırdı. Çünkü Fenerbahçe oyuncuyla sözleşme imzalamak için 5 milyon artı 1.5 milyon Euro bonus yatırdı" ifadelerini kullandı.