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    • 25.11.2022 12:50
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    • 25.11.2022 12:50
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    Çizme basınında flaş Joao Pedro iddiası: Devre arası İtalya'ya dönüyor

    Fenerbahçe'nin sezon başında Cagliari'den kadrosuna kattığı Joao Pedro, beklentilerin altında kaldı. 30 yaşındaki golcü için İtalyan basının flaş bir iddia geldi.Tuttosport, Pedro'nun devre arasında Torino'ya transfer olabileceği ve Sampdoria'nın da talipler arasında yer alabileceğini satırlarına taşıdı.

    takvim.com.tr
    Onur Koçhan
    Özel Haber | Joao Pedro yolcu

    Fenerbahçe'nin sezon başında büyük umutlarla transfer ettiği Brezilyalı oyuncu ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. İtalyan medyası, 30 yaşındaki yıldız oyuncunun devre arasında takımdan ayrılabileceğini yazdı.

    KİRALIK FORMÜLÜ MASADA
    İtalyan medyasından Tuttosport'un haberine göre Fenerbahçe'nin golcüsü Joao Pedro'nun devre arasında Torino'ya transfer olabileceğini belirtildi.

    Gazete, Sampdoria'nın da devreye girebileceğini iddia etti.

    Gazete Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusuyla ilgili olarak, "Eski Cagliari forveti, Türkiye'den ayrılarak İtalya'ya dönebilir. Pedro'yu uzun süredir takip eden Torino, kiralık formülünü masaya yatırdı. Çünkü Fenerbahçe oyuncuyla sözleşme imzalamak için 5 milyon artı 1.5 milyon Euro bonus yatırdı" ifadelerini kullandı.

        PİYASA DEĞERİ 9 MİLYON EURO
        Güncel piyasa değeri 9 milyon Euro olan Joao Pedro'nun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor. Fenerbahçe ile bu sezon 15 maça çıkan ve 2 gol, 1 asist üreten Pedro, henüz istenilen seviyeye ulaşamadı.

        Tecrübeli futbolcu, bu sezon 5 Avrupa ve 2 Süper Lig maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemedi. Brezilyalı oyuncu, bu sezon Süper Lig'de sadece 1 maçta 90 dakika sahada kaldı.

        1 KEZ İTALYA MİLLİ FORMASINI GİYDİ
        Brezilya U17 takımında 11 kez forma giyen Joao Pedro, 1 kez İtalya Milli Takım formasını giydi. İtalya Milli Takımı'nın Kuzey Makedonya ile oynadığı maçta 90. dakikada oyuna giren Pedro, sonrasında ise tercih edilmedi.
            HangiKredi
            Haberler Spor Çizme basınında flaş Joao Pedro iddiası: Devre arası İtalya'ya dönüyor
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