Fenerbahçe’de Sloven yıldız Zajc’ın alternatifi hazır! 21 yaşındaki Brezilyalı Martinelli ile ilk temas gerçekleşti





PİYASA DEĞERİ 4 MİLYON EURO

Sözleşme uzatmayan Zajc'a İtalya ve Almanya'dan teklifler olduğu, eğer yeni sözleşmeye imza atmamakta direnmesi durumunda oyuncunun bedava gitmemesi için ocak ayında transferine izin verileceği ifade ediliyor. Zajc'ın kararı olumsuz olursa Fenerbahçe yönetimi Martinelli'nin menajerinin ardından kulübü ile de temasa geçecek. Merkez orta saha dışında ön libero ve 10 numaralı mevkilerde de forma giyen 21 yaşındaki Martinelli'nin piyasa değeri 4 milyon Euro civarında.