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    Mutlu son! Fenerbahçe Altay Bayındır’la yola devam edecek

    Fenerbahçe yönetimi, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Altay Bayındır ile yeni kontrat konusunda anlaşma sağladı. Genç kalecinin 4.5 milyon TL olan yıllık ücreti de bu sözleşmeyle 20 milyon seviyesine çekilecek.

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    Altay’da mutlu son

    Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan takım kaptanı Altay Bayındır ile yeni kontrat konusunda anlaşmaya vardı. Sarı-Lacivertli kulüp ile 4 yıllık yeni kontrat imzalayacak olan başarılı eldivenin yıllık ücretinde de ciddi bir iyileştirme yapılacağı öğrenildi.



    Sarı-Lacivertli kulüpte sergilediği performansla teknik direktör Jesus'un vazgeçilmezlerinden biri olan kaleci Altay'ın bu kontratla da 4,5 milyon TL olan yıllık ücretini de ücreti 20 milyon seviyesine çekilecek. Sarı-Lacivertli kulübün transferle ilgili resmi açıklamayı önümüzdeki günlerde yapması bekleniyor.



    Bu sezon Süper Lig'de oynanan 13 maçın hepsine ilk 11'de başlayan 24 yaşındaki file bekçisi, bu karşılaşmalarda 14 gole engel olamazken, 7 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.

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    Haberler Spor Mutlu son! Fenerbahçe Altay Bayındır’la yola devam edecek
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