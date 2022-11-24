Mutlu son! Fenerbahçe Altay Bayındır’la yola devam edecek





Sarı-Lacivertli kulüpte sergilediği performansla teknik direktör Jesus'un vazgeçilmezlerinden biri olan kaleci Altay'ın bu kontratla da 4,5 milyon TL olan yıllık ücretini de ücreti 20 milyon seviyesine çekilecek. Sarı-Lacivertli kulübün transferle ilgili resmi açıklamayı önümüzdeki günlerde yapması bekleniyor.