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    • Spor
    • 21.11.2022 17:51
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    • 21.11.2022 18:55
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    Senagal ve Hollanda tarihinde ilk kez karşı karşıya geliyor | CANLI ANLATIM

    Katar'ın ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası'nda Senegal ve Hollanda tarihlerinde ilk kez karşı karşıya geliyor. Saat 19.00'da başlayacak maçın canlı anlatımını takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.

    CANLI | Sengal- Hollanda

    2022 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda yer alan Senegal ile Hollanda, tarihlerinde ilk kez karşılaşacak.


    SENEGAL
    İki ülke A milli futbol takımları, daha önce hazırlık maçı da olmak üzere hiç karşılaşmamıştı. Senegal ve Hollanda'nın yer aldığı A Grubu'nda ev sahibi Katar ile Ekvador da yer alıyor.



    SENEGAL-HOLLANDA MUHTEMEL 11'LER
    SENEGAL:     Mendy, Sabaly, Cisse, Koulibaly, Ballo-Toure, Kouyate, Mendy, Gueye, Sarr, Dia, Diatta
    HOLLANDA: Bijlow, Timber, van Dijk, Ake, Frimpong, De Jong, Koopmeiners, Blind, Klaassen, Gakpo, Bergwijn



        SENEGAL'İN EN BÜYÜK EKSİĞİ MANE
        Bu karşılaşma öncesinde Senegal'in en büyük eksiği Bayern Münih forması giyen yıldız oyuncusu Saido Mane. Senegal Futbol Federasyonu Mane'nin sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası'nda forma giyemeyeceğini açıkladı.



        HOLLANDA'DA BEŞİKTAŞLI WEGHORST KADRODA
        Hollanda Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosunda Beşiktaş'ın forveti Wout Weghorst da yer alıyor. Milli takım formasını 2018'den bu yana giyen ve 15 maçta görev alan Weghorst 3 kez gol sevinci yaşadı.



        SENEGAL 3. KEZ DÜNYA KUPASI'NDA
        Senegal Milli Takımı, Dünya Kupası'na 2002 ve 2018'de olmak üzere 2 kez katıldı. Afrika temsilcisi, Güney Kore ve Japonya'nın ortaklaşa düzenlediği 2002 Dünya Kupası'nda büyük bir sürprize imza attı. Papa Diop, Aliou Cisse ve El Hadji Diouf gibi isimleri kadrosunda bulunduran Senegal, çeyrek finalde Türkiye'ye İlhan Mansız'ın attığı "Altın Gol"le mağlup olarak turnuvaya veda etti. Dünya kupasında toplam 8 müsabakaya çıkan Senegal, üçer galibiyet ve beraberlikle 2 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 11 gol atan Senegal, kalesinde ise 10 gol gördü.



            HOLLANDA'DA HEDEF 4. FİNAL
            Hollanda Milli Takımı, Dünya Kupası'nda 10 kez mücadele etti. Üç kez final oynama başarısı gösterdiği turnuvada 50 maça çıkan "Portakallar", 27 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı. Son olarak Brezilya 2014'te boy gösteren Hollanda, Dünya Kupası tarihi boyunca 86 gol attı, kalesinde 48 gol gördü.

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