Son dakika haberi...Teknik direktör Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim, hayatını kaybetti. Peki, Nuriye TERİM kimdir, ÖLDÜ MÜ? Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? İşte detaylar!
UZUN SÜREDİR TEDAVİ GÖRÜYORDU
Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim, çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle 12 Ekim'de özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisi devam eden Nuriye Terim, bugün hayata gözlerini yumdu.
Acı haberi alan deneyimli teknik adam, Adana gitmek üzere yola çıktı. Terim, 2019 yılında da babası Talat Terim'i kaybetmişti.
Nuriye Terim'in cenazesi, yarın düzenlenecek törenin ardından Asri Mezarlık'ta defnedilecek.