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    • Spor
    • 25.11.2022 11:01
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    • 25.11.2022 11:10
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    Nuriye TERİM kimdir, ÖLDÜ MÜ? Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim kaç yaşındaydı, hastalığı neydi?

    Son dakika haberine göre, teknik direktör Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim, hayatını kaybetti. Bu gelişmelerin ardından hayatı hakkında bilgiler merak edilmeye başlandı. Peki, Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Fatih Terim’in annesi Nuriye Terim kaç yaşındaydı, hastalığı neydi?

    Son dakika haberi...Teknik direktör Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim, hayatını kaybetti. Peki, Nuriye TERİM kimdir, ÖLDÜ MÜ? Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim kaç yaşındaydı, hastalığı neydi? İşte detaylar!

    UZUN SÜREDİR TEDAVİ GÖRÜYORDU

    Galatasaray ve A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim, çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle 12 Ekim'de özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisi devam eden Nuriye Terim, bugün hayata gözlerini yumdu.

    Acı haberi alan deneyimli teknik adam, Adana gitmek üzere yola çıktı. Terim, 2019 yılında da babası Talat Terim'i kaybetmişti.

    Nuriye Terim'in cenazesi, yarın düzenlenecek törenin ardından Asri Mezarlık'ta defnedilecek.

        NURİYE TERİM KİMDİR?

        Fatih Terim'in annesi olan ve 1931 yılında Adana'da dünyaya gelen Nuriye Terim, 25 Kasım 2022'de 91 yaşında yaşama gözlerini yummuştur. Nuriye Terim'in eşi ve Talat Terim 6 Şubat 2019'da vefat etmiştir. Talat Terim vefat ettiğinde 95 yaşındaydı.

        Nuriye Terim'in Taner Terim adında da bir çocuğu bulunmaktadır.
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        Haberler Spor Nuriye TERİM kimdir, ÖLDÜ MÜ? Fatih Terim'in annesi Nuriye Terim kaç yaşındaydı, hastalığı neydi?
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