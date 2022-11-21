Müthiş bir geri dönüş hikayesi! Hollanda Milli Takımı kalecisi Andries Noppert’in ilginç kariyer hikayesi

Hollanda Milli Takımı'nda ilk 11 başlayan kaleci Andries Noppert'in ilginç bir kariyer hikayesi var… Senegal karşısında Hollanda Milli Takımı'nın kalesini koruyan 28 yaşındaki kaleci, müthiş bir geri dönüş hikayesine imza attı.
Andries Noppert, 2019 yılında Serie C yani İtalya 3. Ligi'ne düşen Foggia'nın ikinci kalecisiydi. 1 yıl sonra ise sakatlık sorunları nedeniyle Hollanda Ligi ekibi Dordrecht tarafından serbest bırakıldı. Hollandalı futbolcunun ailesi, özellikle de eşi ondan emekli olup polislik yapmasını istedi.
Ancak o sevdiği futboldan bir türlü kopamadı. Şimdi Dünya Kupası'nda Hollanda için ter döküyor. Hollanda Ligi ekiplerinden Heerenveen'in formasını giyen Noppert, bu yaz Go Ahead Eagles'ten transfer edildi. Kulübüyle olan sözleşmesi ise 2024 yılında sona eriyor.