Müthiş bir geri dönüş hikayesi! Hollanda Milli Takımı kalecisi Andries Noppert’in ilginç kariyer hikayesi





Güncel piyasa değeri 2 milyon Euro olan Noppert, Hollanda Ligi'nde bu sezon 14 maçta görev yaptı. 13 gol yerken 6 kez kalesini gole kapattı. Kariyerinde 108 maçta görev alan tecrübeli eldiven hiç kırmızı kart görmedi. Futbol yaşantısı boyunca sadece 1 kez sarı kart gördü.