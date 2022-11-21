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    • 21.11.2022 23:17
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    Müthiş bir geri dönüş hikayesi! Hollanda Milli Takımı kalecisi Andries Noppert’in ilginç kariyer hikayesi

    Senegal karşısında Hollanda Milli Takımı'nın kalecisi Andries Noppert’in ilgnç kariyer hikayesi var. yıl sonra ise sakatlık sorunlarıyla mücadele eden Noppert’in ailesi emekli olup polislik yapmasını istemişt. Ancak o sevdiği futboldan bir türlü kopamadı.

    Onur Özkan TAKVIM GAZETESI
    takvim.com.tr
    Müthiş bir geri dönüş hikayesi

    Hollanda Milli Takımı'nda ilk 11 başlayan kaleci Andries Noppert'in ilginç bir kariyer hikayesi var… Senegal karşısında Hollanda Milli Takımı'nın kalesini koruyan 28 yaşındaki kaleci, müthiş bir geri dönüş hikayesine imza attı.



    Andries Noppert, 2019 yılında Serie C yani İtalya 3. Ligi'ne düşen Foggia'nın ikinci kalecisiydi. 1 yıl sonra ise sakatlık sorunları nedeniyle Hollanda Ligi ekibi Dordrecht tarafından serbest bırakıldı. Hollandalı futbolcunun ailesi, özellikle de eşi ondan emekli olup polislik yapmasını istedi.



    Ancak o sevdiği futboldan bir türlü kopamadı. Şimdi Dünya Kupası'nda Hollanda için ter döküyor. Hollanda Ligi ekiplerinden Heerenveen'in formasını giyen Noppert, bu yaz Go Ahead Eagles'ten transfer edildi. Kulübüyle olan sözleşmesi ise 2024 yılında sona eriyor.



        Güncel piyasa değeri 2 milyon Euro olan Noppert, Hollanda Ligi'nde bu sezon 14 maçta görev yaptı. 13 gol yerken 6 kez kalesini gole kapattı. Kariyerinde 108 maçta görev alan tecrübeli eldiven hiç kırmızı kart görmedi. Futbol yaşantısı boyunca sadece 1 kez sarı kart gördü.



        2.03 boyundaki Andries Noppert, Senegal maçıyla birlikte ilk kez milli oldu. Hollanda Milli Takımı'nın Dünya Kupası kadrosundaki diğer kalecileri ise Remko Pasveer ve Justin Bijlov.

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