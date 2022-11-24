Galatasaray'ın sağ beki Sacha Boey istatistikleriyle Avrupa'da zirveye yerleşti

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ın sağ beki Sacha Boey, ikili mücadelelerde de rakiplerine kurduğu üstünlükle Avrupa'da ilk sıraya yerleşti.
SACHA BOEY FARK YARATTI
Avrupa'nın en değerli 10 ligi baz alındığında maç başına en fazla ikili mücadele kazanan bek oyuncuları arasında Sacha Boey fark yaratan isim oldu. Galatasaray'da taraftarların da beğenisini kazanan Boey, en fazla ikili mücadele kazanan futbolcu olarak kayıtlara geçti.
DİĞER İSİMLERE FARK ATTI
Boey, 11.24 oran yakaladı ve ilk sırayı aldı. İspanya'da Celta Vigo forması giyen Javier Galan Gil ikinci, Benfica'da oynayan Danimarkalı Alexander Bah 10.77 oran ile üçüncü sırada kendisine yer buldu.
DANTE VE PLAT TAKİPTE
Öte yandan Sturm Graz'da görev alan Malili Amadou Dante 10.42 oranla dördüncü, Hollanda ekibi Volendam'da top koşturan Brian Plat da 10.33 oran ile 5. sırada yer aldı.