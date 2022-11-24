Galatasaray'ın sağ beki Sacha Boey istatistikleriyle Avrupa'da zirveye yerleşti

SÖZLEŞME DURUMU

Hatırlanacağı üzere Sacha Boey, Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı. 2025'e kadar kontratı bulunan 1.78 boyundaki futbolcunun adı başta Fransa olmak üzere Avrupa takımları ile anılıyor.

Teknik direktör Okan Buruk'un gözde isimlerinden biri olan Boey için Galatasaray'ın 10 milyon euro gelir elde etmeyi hedeflediği öğrenildi.