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    • Spor
    • 24.11.2022 15:31
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    • 24.11.2022 15:31
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    Galatasaray'ın sağ beki Sacha Boey istatistikleriyle Avrupa'da zirveye yerleşti

    Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ın sağ beki Sacha Boey, başarılı performansla dikkatleri üstüne çekiyor. Sarı-Kırmızılı ekibin Fransız sağ beki, ikili mücadelelerde de rakiplerine geçit vermedi. Boey, Avrupa'daki diğer oyuncuları sollamayı başardı.

    takvim.com.tr
    Emrah Karalinç
    Özel Haber | Sacha, Avrupa’da Boey gösterdi!

    Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray'ın sağ beki Sacha Boey, ikili mücadelelerde de rakiplerine kurduğu üstünlükle Avrupa'da ilk sıraya yerleşti.

    SACHA BOEY FARK YARATTI
    Avrupa'nın en değerli 10 ligi baz alındığında maç başına en fazla ikili mücadele kazanan bek oyuncuları arasında Sacha Boey fark yaratan isim oldu. Galatasaray'da taraftarların da beğenisini kazanan Boey, en fazla ikili mücadele kazanan futbolcu olarak kayıtlara geçti.

    DİĞER İSİMLERE FARK ATTI
    Boey, 11.24 oran yakaladı ve ilk sırayı aldı. İspanya'da Celta Vigo forması giyen Javier Galan Gil ikinci, Benfica'da oynayan Danimarkalı Alexander Bah 10.77 oran ile üçüncü sırada kendisine yer buldu.

    DANTE VE PLAT TAKİPTE
    Öte yandan Sturm Graz'da görev alan Malili Amadou Dante 10.42 oranla dördüncü, Hollanda ekibi Volendam'da top koşturan Brian Plat da 10.33 oran ile 5. sırada yer aldı.

        SACHA BOEY'İN PERFORMANSI
        Galatasaray'da forma giyen Sacha Boey, bu sezon Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplam 13 maçta 1 asist üretti. Boey, geçen sezon da 19 maçta 1 gol atmıştı. 22 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'dan önce Fransız ekibi Rennes'de oynamıştı.

        SÖZLEŞME DURUMU
        Hatırlanacağı üzere Sacha Boey, Galatasaray ile 4 yıllık sözleşme imzalamıştı. 2025'e kadar kontratı bulunan 1.78 boyundaki futbolcunun adı başta Fransa olmak üzere Avrupa takımları ile anılıyor.

        Teknik direktör Okan Buruk'un gözde isimlerinden biri olan Boey için Galatasaray'ın 10 milyon euro gelir elde etmeyi hedeflediği öğrenildi.

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        Haberler Spor Galatasaray'ın sağ beki Sacha Boey istatistikleriyle Avrupa'da zirveye yerleşti
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