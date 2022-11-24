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    • 24.11.2022 14:21
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    • 24.11.2022 14:23
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    Galatasaraylıların Ronaldo çılgınlığı ses getirdi! Başkan Dursun Özbek'ten flaş açıklama

    Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo’nun Manchester United’dan ayrılmasının ardından Galatasaray taraftarı yıldız futbolcunun Sarı-Kırmızılılara gelmesi için harekete geçti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek’ten transfer planlarına ilişkin açıklama geldi. İşte Dursun Özbek’in Ronaldo sorusuna verdiği cevap…

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    G.Saraylıların Ronaldo hevesi kursaklarında kaldı

    Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun efsaneleştiği İngiliz devi Manchester United ile yolları ayırmasının ardından yeni adresi merak edilirken Galatasaray taraftarları Portekizli yıldızı Sarı-Kırmızılı takımda görmek istiyor. Bu uğurda sosyal medyada çılgın bir çağrıya girişen Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Ronaldo'nun Instagram hesabını "Come to Galatasaray" mesajıyla bombardımana tuttu. Galatasaraylıların ilgisine karşılık veren Ronaldo da bir taraftarın mesajını beğendi. Bu gelişme kısa sürede sosyal medyada gündem olurken Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten taraftarları üzen bir açıklama geldi. Başkan Özbek, Cristiano Ronaldo'nun transfer planları içinde yer almadığını söyledi.

    Galatasaray Üniversitesinin kuruluşunun 30. yıl dönümü için üniversite yerleşkesinde düzenlenen bir etkinliğe katılan Dursun Özbek, spor gündemine ilişkin önemli açıklamalar yaptı.

    "RONALDO PLANLARIMIZ İÇİNDE YOK"
    Dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Manchester United ile sözleşmesinin feshedildiği ve Galatasaray taraftarının yoğun olarak sosyal medyada bu oyuncunun sarı-kırmızılı kulübe gelmesi çağrısında bulunduğunun hatırlatılması üzerine Özbek, "Şu anda ilgili arkadaşlarımızla da konuşuyorum. Ronaldo planlarımız içinde yok." ifadelerini kullandı.

    RONALDO'YA MESAJ YAĞMURU
    Galatasaraylı taraftarlar, Ronaldo'nun Manchester United ile yollarının ayrılmasının ardından sosyal medya üzerinden yönetime Portekizli yıldızın transfer edilmesi yönünde mesajlar göndermişti.

        PORTEKİZLİ YILDIZ MESAJI BEĞENDİ
        37 yaşındaki futbolcunun, sosyal medya hesaplarını "Come to Galatasaray" mesajlarıyla dolduran sarı-kırmızılı taraftarlardan birinin paylaşımını beğendiğinin iddia edildiği ekran görüntüsü yine sosyal medyada gündem olmuştu.

        GALATASARAY'IN PERFORMANSI
        Galatasaray'ın Medipol Başakşehir'i 7-0 gibi farklı bir skorla yenmesinin camiayı mutlu ettiğini belirten Başkan Özbek, Sarı-kırmızılı takımın Spor Toto Süper Lig'deki performansını da değerlendirdi.

        "Tabii camia mutlu olunca biz de o derece mutluyuz. Zaten yönetimlerin görevi camiayı mutlu etmek, taraftarlarımızı mutlu etmek, bunun bilincindeyiz. Özellikle futbol takımının son haftalarda gösterdiği performans son derece güzel oldu ve camiayı çok mutlu etti. Dolayısıyla biz de çok sevinçliyiz."

        ÖZBEK MAYIS'I İŞARET ETTİ
        2022 FIFA Dünya Kupası dolayısıyla lige verilen arada takımın performansını daha da yukarı çekmek için çalışacaklarını aktaran Özbek, "İnşallah mayıslarda, mayıs ayında da beklenen sonuca ulaşacağız." diye konuştu.

        "7-0 SÜRPRİZ BİR SONUÇ"
        Galatasaray'ın Medipol Başakşehir karşısında aldığı skorla ilgili "Sizin için de bu skor sürpriz oldu mu?" sorusu üzerine Özbek, şunları dile getirdi:

        "7-0 tabii sürpriz bir sonuç. Yalnız ilk devrenin sonuna doğru 3-0'ı görünce arkasının geleceği biraz belli oldu. Dolayısıyla önemli bir sonuçtu. Sonuç camiayı da çok mutlu etti ve hepsinden önemlisi, orada oynanan futbol da çok güzeldi. Güzel bir futbol, çok güzel hareketler. Takımın asıl performansının ne olduğunu takım orada gösterdi. Ben hepsine teşekkür ediyorum, teknik ekibe de teşekkür ediyorum. Camiayı araya girmeden evvel sevince boğdular. Sağ olsunlar, var olsunlar."

        "FRANSA'YI BEĞENDİM"
        2022 FIFA Dünya Kupası'nda favori ülkesinin kim olduğu sorusuna Özbek, "Benim favori takımım Arjantin'di ama Arjantin kazaya uğradı (Arjantin'in Suudi Arabistan'a 2-1 yenilmesi). Onun için favori tespit etmek zor. Fransa'yı izledim, Fransa çok güzel oynadı. Maçların hepsini izleme fırsatım olmadı. Peyderpey izleyeceğim ama Fransa'yı beğendim. Herhalde bu sene de onlar götürür diye düşünüyorum." cevabını verdi.

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        Haberler Spor Galatasaraylıların Ronaldo çılgınlığı ses getirdi! Başkan Dursun Özbek'ten flaş açıklama
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