Galatasaraylıların Ronaldo çılgınlığı ses getirdi! Başkan Dursun Özbek'ten flaş açıklama

Dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun efsaneleştiği İngiliz devi Manchester United ile yolları ayırmasının ardından yeni adresi merak edilirken Galatasaray taraftarları Portekizli yıldızı Sarı-Kırmızılı takımda görmek istiyor. Bu uğurda sosyal medyada çılgın bir çağrıya girişen Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Ronaldo'nun Instagram hesabını "Come to Galatasaray" mesajıyla bombardımana tuttu. Galatasaraylıların ilgisine karşılık veren Ronaldo da bir taraftarın mesajını beğendi. Bu gelişme kısa sürede sosyal medyada gündem olurken Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'ten taraftarları üzen bir açıklama geldi. Başkan Özbek, Cristiano Ronaldo'nun transfer planları içinde yer almadığını söyledi.
Galatasaray Üniversitesinin kuruluşunun 30. yıl dönümü için üniversite yerleşkesinde düzenlenen bir etkinliğe katılan Dursun Özbek, spor gündemine ilişkin önemli açıklamalar yaptı.
"RONALDO PLANLARIMIZ İÇİNDE YOK"
Dünyaca ünlü Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun Manchester United ile sözleşmesinin feshedildiği ve Galatasaray taraftarının yoğun olarak sosyal medyada bu oyuncunun sarı-kırmızılı kulübe gelmesi çağrısında bulunduğunun hatırlatılması üzerine Özbek, "Şu anda ilgili arkadaşlarımızla da konuşuyorum. Ronaldo planlarımız içinde yok." ifadelerini kullandı.
RONALDO'YA MESAJ YAĞMURU
Galatasaraylı taraftarlar, Ronaldo'nun Manchester United ile yollarının ayrılmasının ardından sosyal medya üzerinden yönetime Portekizli yıldızın transfer edilmesi yönünde mesajlar göndermişti.