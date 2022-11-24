CANLI | Uruguay - Güney Kore maçı CANLI anlatım İZLE

2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Uruguay ile Güney Kore karşı karşıya geliyor. Gruptaki diğer maçta ise Portekiz ile Gana puan mücadelesine çıkacak.
URUGUAY: Rochet, Caceres, Godin, Gimenez, Olivera, Valverde, Vecino, Bentancur, Pellistri, Nunez, Suarez
GÜNEY KORE: Seung-Gyu, Moon-Hwan, Min-Jae, Young-Gwon, Jin-Su, In-Beom, Woo-Young, Sang-Ho, Jae-Sung, Son, Ui-Jo
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URUGUAY - GÜNEY KORE
SAAT: 16.00
HAKEM: Clement Turpin
STAT: Education City Stadı
YAYIN: TRT
1930 ve 1950'de düzenlenen Dünya Kupası'nı müzesine götüren Uruguay ile 1986'dan bu yana futbolun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna katılmayı başaran Güney Kore, turnuvada 3. kez rakip oluyor.
Uruguay, rakibiyle 1990 İtalya'da oynadığı grup maçını 1-0, 2010 Güney Afrika'da yaptığı son 16 turu müsabakasını da 2-1 kazanmıştı.
Uruguay'ın kadrosunda Galatasaray'dan kaleci Fernando Muslera ve orta saha oyuncusu Lucas Torreira ile Trabzonsporlu santrfor Maxi Gomez yer alıyor.
URUGUAY ÜÇÜNCÜ OLARAK GELDİ
Oscar Tabarez'in 2006'dan 2021'e kadar teknik direktörlüğünü yaptığı Uruguay Milli Takımı, Katar'a 47 yaşındaki çalıştırıcı Diego Alonso'nun liderliğinde gidecek.
Brezilya, Arjantin, Kolombiya, Peru, Şili, Paraguay, Ekvador, Bolivya ve Venezuela ile mücadele eden Uruguay, 18 maçta 8 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak 28 puan topladı ve grup üçüncüsü olarak 2022 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.