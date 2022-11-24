CANLI | Uruguay - Güney Kore maçı CANLI anlatım İZLE

DÜNYA KUPASI GEÇMİŞİ

Kupanın oynandığı ilk yıllarda dünyanın en güçlü takımları arasında yer alan Uruguay, 13 defa katıldığı organizasyonda 2 şampiyonluk (1930, 1950) yaşadı. 1970'li yıllara kadar dünyanın en iyi milli takımları arasında yer alan Uruguay, sonrasında giderek düşen bir form grafiği sergiledi.

ABD 1994 ve Fransa 1998'de düzenlenen turnuvalara katılamamasının ardından yeniden yapılanmaya giden Güney Amerika temsilcisi, uluslararası futbol arenasında adını duyurarak eski günlerine dönüş sinyali verdi.

Güney Kore ve Japonya'nın ev sahipliğini yaptığı 2002'deki turnuvada gruplara kalan Uruguay, Güney Afrika 2010'da beklenen çıkışı yaptı ve organizasyonu 4. sırada bitirdi. Brezilya 2014'te gruptan çıkamayan Uruguay, Rusya'nın ev sahipliği yaptığı 2018 Dünya Kupası'nda ise çeyrek finale yükseldi. Güney Amerika temsilcisi, kupayı kazanan Fransa'ya 2-0 mağlup olarak elendi.

Dünya kupasının ilk şampiyonu olan ve bu kulvarda 56 maç yapan Uruguay, bunlardan 24'ünü kazandı, 12'sinde berabere kaldı, 20'sini ise kaybetti. Uruguay, Dünya Kupası tarihi boyunca 87 gol attı, kalesinde ise 74 gol gördü.