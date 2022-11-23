Menajerler tarafından Beşiktaş’a önerilen Feghouli için son kararı Şenol Güneş verecek





Galatasaray ile sözleşmesi sona erdikten sonra kendisine takım bulamayan Sofiane Feghouli menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi. Cezayirli oyuncu ile ilgili son kararı teknik direktör Şenol Güneş'in vereceği öğrenildi. Ancak tecrübeli hocanın 32 yaşındaki futbolcunun uzun süredir futbol oynamamış olmasından dolayı büyük endişe duyduğu öğrenildi. Kurt hocanın, yardımcılarından oyuncunun son durumunu araştırmalarını istediği öğrenildi.