Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Menajerler tarafından Beşiktaş’a önerilen Feghouli için son kararı Şenol Güneş verecek

    Eski G.Saraylı oyuncu, sezon başından bu yana boşta. Şenol Güneş bu nedenle transfere temkinli yaklaşıyor. Ancak 32 yaşındaki oyuncu cüzi bir maliyetle imza atabilir.

    Takvim
    Kartal’a Feghouli teklifi

    Ara transfer döneminde kadrosuna kanat takviyesi yapmayı planlayan Beşiktaş'a tanıdık bir isim teklif edildi.



    Galatasaray ile sözleşmesi sona erdikten sonra kendisine takım bulamayan Sofiane Feghouli menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi. Cezayirli oyuncu ile ilgili son kararı teknik direktör Şenol Güneş'in vereceği öğrenildi. Ancak tecrübeli hocanın 32 yaşındaki futbolcunun uzun süredir futbol oynamamış olmasından dolayı büyük endişe duyduğu öğrenildi. Kurt hocanın, yardımcılarından oyuncunun son durumunu araştırmalarını istediği öğrenildi.



    1 Temmuz'dan bu yana boşta olan Feghouli takıma katılırsa Ghezzal'dan sonra forma giyen ikinci Cezayirli oyuncu olacak. Yıldız futbolcu, Galatasaray kariyerinde çıktığı 126 lig maçında 25 gol, 26 asistle oynadı.
        Çalı yoluna otoban ayarında düzenleme
        Haberler Spor Menajerler tarafından Beşiktaş’a önerilen Feghouli için son kararı Şenol Güneş verecek
            SON DAKİKA