Galatasaray bombayı sezon sonuna bıraktı! Memphis Depay takımda kalırsa hamle yapılacak





BARCA'DA KALIRSA HAMLE YAPILACAK

Sarı-Kırmızılı kurmayların Barcelona'da bu sezon istediği şansı bulamayan 28 yaşındaki oyuncunun ara transferde başka bir takıma gitmemesi halinde Memphis Depay'ı kadroya katmak için hamle yapacağı belirtildi. Hollandalı futbolcunun ara transferde ayrılması durumunda ise Cimbom başka isimlerle temasa geçecek. Bu sezon takımı ile sadece 3 maça çıkan Depay'ın kontratı 2023'te sona erecek.